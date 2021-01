Vespa Club Pisa, è partita la campagna di tesseramento 2021

Nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria persistente, il consiglio direttivo del Vespa Club Pisa sì è riorganizzato al meglio con l’obiettivo di erogare per l’anno in corso tutti quei servizi utili ed essenziali per i soci e tutti quegli appassionati che si vogliono avvicinare al mondo vespa: l’iscrizione all'associazione, l’iscrizione dei veicoli al registro storico, la consegna dei nuovi gadget, l’acquisto dell’abbigliamento e tanto altro ancora.

"Non è da meno - spiega il presidente dell'associazione Paolo Lazzerini - l’impegno intrapreso per quanto riguarda l’individuazione di nuove attività produttive del territorio con cui avviare una solido rapporto di collaborazione: ad oggi contiamo ben 23 convenzioni, tra operatori commerciali e compagnie assicurative. Si farà invece più stringente e proficuo il rapporto col concessionario Piaggio Motorteam con cui abbiamo definito un nuovo accordo che verrà illustrato a breve, con una presentazione ufficiale. Inoltre è stata migliorata e potenziata la strategia comunicativa utilizzando i vari canali a disposizione, come l’invio a casa della rivista semestrale 'Vespa club Pisa magazine', la vox mail, la chat whatsapp 'Vespa club Pisa Informa', la pagina Facebook ed Instagram oltre al profondo restyling effettuato al nostro sito internet www.vespaclubpisa.it".

Per la stagione vespistica 2021, il sodalizio pisano ha cercato di pianificare, di concerto col Vespa club d’Italia e la Federazione Motociclistica Italiana, alcuni eventi sino al mese di luglio, che verranno inseriti nel calendario nazionale Turistico e sportivo: gara di regolarità nella cittadina di Vecchiano (Marzo), il GTS

day città di Pisa (Giugno), Tappa Notturna Pisa-Lucca-Abetone (Luglio). I giorni e gli orari di apertura della sede sociale, posta in via Fiorentina 88, sono i seguenti: il martedì dalle 16 alle 19 e il giovedì dalle 10 alle 12.30, su appuntamento contattando la segreteria ai recapiti info@vespaclubpisa.it o cellulare 3334141285/ 3479238059.