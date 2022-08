Campeggi e gli stabilimenti balneari di Confesercenti Toscana Nord contro la droga

Domenica 28 torna la campagna nominata 'La verità sulla droga' sul litorale pisano con i volontari dell’associazione 'Mondo Libero dalla Droga' della Toscana, che faranno visita agli stabilimenti aderenti a Fiba Confesercenti e ai campeggi del litorale di Assocamping, per informare sui pericoli delle sostanze stupefacenti.

"L’obiettivo principale degli spacciatori sono i ragazzi in età scolare - spiega Giovanni Trambusti dell’associazione - solo chi comincia da ragazzo diventerà un vero e fedele tossicodipendente, ovvero un prezioso cliente per i criminali. Passati i 21 anni, le probabilità che una persona provi la droga per la prima volta sono molto basse. Gli spacciatori lo sanno e si appostano davanti alle scuole e nei parchi giochi. Quindi è necessario innanzitutto prevenire il fenomeno e informare i ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori o gli amici più grandi che 'la sanno lunga'. E' vitale che i ragazzi in vacanza, e durante l’anno scolastico, non siano tentati di sperimentare sostanze che danneggeranno il loro fisico e la loro mente, oltre a esporli a pericoli letali".

Il promotore dell’iniziativa anche quest’anno è Alessandro Burchi, presidente Assocamping e collaboratore familiare del campeggio Saint Michael, che ha coinvolto il presidente del sindacato balneari Fiba Gianluca Tiozzo titolare del Bagno Impero. "La campagna dei volontari di 'Mondo Libero dalla Droga' non si occupa solamente delle droghe 'classiche' spacciate in strada - spiega Burchi - ma anche della dipendenza dall’alcool e dell’abuso di farmaci e psicofarmaci. Saranno consegnati agli stabilimenti balneari e ai campeggi degli espositori contenti opuscoli che trattano i più comuni tipi di sostanze, con informazioni sugli effetti collaterali a breve e lungo termine, dati statistici e testimonianze di chi ne ha fatto uso. 'Mondo Libero dalla Droga' è un’associazione internazionale che si batte per ottenere una società nel quale la droga e l’alcool non costituiscano più una piaga sociale. I volontari dell’associazione credono che un giovane informato sui pericoli degli stupefacenti possa decidere, pensando con la propria testa, di stare alla larga da qualsiasi ambiente dove si faccia uso di droga o si abusi di alcool. La loro attività consiste anche nell’andare nelle scuole e raccontare ai ragazzi la verità sulla droga: lezioni di due ore che includono video, dati scientifici, dati statistici e testimonianze. Un ragazzo informato sulla droga molto difficilmente ne diverrà schiavo. Anche da adulto, si rifiuterà di diventare un tossicodipendente di sostanze legali o illegali".