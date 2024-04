Screening gratuiti per la diagnosi di diabete e melanoma: è il 'Camper della salute'

il 'Camper della salute' sta per arrivare a Pisa: sabato 4 maggio in piazza Vittorio Emanuele II i cittadini troveranno un piccolo centro su ruote per effettuare test gratuiti per la prevenzione del diabete, a cui si abbina una campagna di sensibilizzazione per un corretto stile di vita e una sana alimentazione. Si chiama 'Il diabete scende in piazza' il progetto di prevenzione della salute organizzato dal Lions Club Pisa Host e dal Lions Pisa Certosa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Una giornata intera, dalle ore 9 alle ore 18.30, in cui i cittadini potranno inoltre sottoporsi a una prima valutazione di rischio anche del melanoma e ricevere preziose informazioni su alimentazione da seguire e stili di vita appropriati per prevenire tali malattie.

L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti il 30 aprile con i saluti iniziali dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, che ha ricordato come sia "importante e necessario lavorare di concerto tra istituzioni, club e associazioni per un bene comune e primario qual è la salute dei nostri cittadini. Quindi grazie a tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa per il lavoro e l'impegno profuso quotidianamente sul territorio".

La dottoressa Adriana Galazzo, Presidente Lions Club Pisa Certosa, ha spiegato lo scopo di questa iniziativa nello spirito del club che presiede: "Il nostro motto è 'We serve' per cui, quando c'è bisogno, scendiamo in campo per servire, appunto, la comunità. In questo caso lo facciamo perché negli ultimi anni sono aumentati i casi sia di diabete che di melanoma, per cui abbiamo ritenuto importante dare questo servizio gratuito ai cittadini. I Lions toscani - precisa Galazzo - hanno predisposto questo camper per lo screening del diabete; noi su Pisa abbiamo pensato poi di abbinare nella stessa iniziativa il test per il melanoma poiché la stagione estiva è ormai vicina, e con essa, importante sarà la cura della pelle, soprattutto per i giovani. Così come del resto è fondamentale la prevenzione contro il diabete, malattia silente che quando arriva infine a manifestarsi vuol dire che ha già provocato danni alla persona".

"In collaborazione con la Federazione Internazionale del Diabete, l’impegno dei Lions italiani è rivolto alla sensibilizzazione e all’educazione sanitaria, elementi fondamentali per predisporre a una diagnosi precoce della malattia e a favorire una cultura della prevenzione. Sono quindi soddisfatto di iniziative come il 'Camper della salute' prima di tutto come medico - dichiara Giuseppe Garcea, Presidente Lions Club Pisa Host, che fa inoltre una panoramica sulle malattie per cui verranno effettuati i test - il diabete è ormai definibile come epidemia globale, che colpisce un numero sempre più alto di uomini, donne e bambini in tutto il mondo. Nei paesi industrializzati è la prima causa di morte, o comunque la prima causa di incidenza di malattie di tipo cardiovascolare con conseguenze a livello organico che possono intaccare molte funzionalità del corpo umano: cuore, vasi sanguigni, occhi, reni, sistema nervoso e, in casi gravi, può perfino portare all’amputazione di arti a livello periferico, in particolare del piede". Per quanto riguarda il melanoma, il dottore ha spiegato come questo sia "un tumore tra i più aggressivi e per cui non esistono ancora terapie con efficacia certa, nonostante l'ingegneria molecolare stia facendo grandi passi per aprire nuovi orizzonti in ambito terapeutico".

Importante il contributo logistico della Misericordia di Pisa, che da anni collabora con i Lions per il 'Camper della salute': "Ringrazio il qui presente generale Valtere Amadio dei Lions per essere stato un importante punto di contatto e il Club per aver donato il camper alla Federazione delle Misericordie toscane - dichiara la commissaria straordinaria della Misericordia di Pisa Sandra Capuzzi - grazie inoltre all'assessore Giovanna Bonanno per la sensibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa che nasce a livello regionale, articolandosi poi a livello territoriale in giornate di prevenzione come quella di sabato 4. Collaboriamo con grande convinzione sia in un'ottica post-Covid che risente ancora di gravi ritardi nei piani di prevenzione per i cittadini, sia per dare un'importante occasione di prendersi cura della propria salute anche a persone che non avrebbero sufficiente disponibilità economica per iniziare a farlo. Per quanto non si tratti di esami approfonditi sono comunque opportunità di scovare eventuali campanelli d'allarme e di ottenere informazioni utili per adottare stili di vita sani".

Come funzionano gli screening gratuiti del 'Camper della salute'

Per le ore 8 di sabato 4 maggio è previsto l'arrivo e il parcheggio, in Piazza Vittorio Emanuele II, di mezzi attrezzati, in particolare il camper gestito dalla Misericordia e il mezzo attrezzato fornito dalla Croce Rossa di Pisa, per lo screening ed esami ematochimici per l'accertamento di patologie relative al diabete e al melanoma. Verranno allestiti punti di accesso, con la presenza di personale sanitario e volontari dei Clubs Lions Pisa Host e Pisa Certosa, oltre a volontari della Misericordia di Pisa, con la finalità di acquisire dati personali necessari alle visite mediche di prevenzione (con rilascio di autorizzazione al trattamento dei dati personali sensibili).

Alle ore 9 inizieranno le operazioni delle attività con medici specialisti e personale sanitario volontario a favore della cittadinanza presente, che vorrà spontaneamente sottoporsi agli accertamenti gratuiti, a cui seguirà, nell'immediatezza, il rilascio delle relative diagnosi.



"Per quanto riguarda lo screening del diabete - spiega il dottor Garcea - applicheremo un metodo scientificamente attendibile, convalidato a livello internazionale e contenuto in una pubblicazione scientifica del 2003, per valutare il rischio di insorgenza, nell’arco dei dieci anni successivi, del diabete di tipo 2, che può esordire intorno all’età di 40 anni. Il metodo consiste in un test chiamato ‘Findrisc’: al soggetto verrà somministrato un questionario con otto domande chiave. Le domande hanno un punteggio variabile in base alla risposta fornita: se il soggetto non diabetico ottiene un punteggio totale di almeno 10-12 possiamo scientificamente segnalare un rischio di insorgenza, che aumenta al crescere del punteggio calcolato. In questo modo possiamo fornire le migliori indicazioni e i comportamenti da includere nel proprio stile di vita quotidiano per combattere questo rischio".

Per lo screening del melanoma la procedura prevede invece la collaborazione con l'Associazione Contro il Melanoma (ACM): le visite saranno effettuate da un medico e dai volontari presenti. "In questo caso non sarà possibile effettuare visite complete e mappatura dei nei: l'attività si concentrerà sull'individuazione dei soggetti a rischio melanoma per indirizzarli verso una successiva diagnosi più precisa", afferma la presidente Galazzo.

Alle ore 18.30 è prevista la conclusione delle operazioni di visita e screening diagnostico dei cittadini. Sarà poi cura delle associazioni rendere noto alle strutture sanitarie preposte (Dipartimento di Diabetologia e alle strutture sanitarie per l'accertamento del melanoma) l'afflusso degli utenti all'attività eseguita dai medici volontari.