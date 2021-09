Il 'camper dei vaccini' viaggia ancora: nuove tappe anche davanti alle scuole

L'obiettivo è intercettare coloro che ancora non si sono vaccinati, soprattutto i più giovani in vista del rientro tra i banchi di scuole. Il programma

Per accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid il camper di GiovaniSÌ si sposta anche nei luoghi più periferici della Toscana e davanti le scuole. Chiunque, dai 12 anni in su, potrà recarsi al camper e accedere senza prenotazione alla somministrazione della prima dose Pfizer.

Dopo le spiagge, i concerti, la movida dei centri storici, il camper anti Covid farà tappa in altri Comuni e località della Toscana (anche in provinvia di Pisa) a partire da oggi, sabato 4 settembre.

“La Toscana dei vaccini non si ferma. Anche se siamo già arrivati a quasi 5milioni di dosi somministrate, continuiamo a spingere sul fronte della vaccinazione con ogni strumento possibile - commenta il presidente Eugenio Giani - il camper di GiovaniSì è una straordinaria opportunità che migliaia di giovani, giovanissimi e adulti, hanno saputo cogliere mentre erano in vacanza nelle nostre località costiere come, più recentemente, in occasione di eventi musicali di grande richiamo a Empoli e a Prato. Il camper non si fermerà. Andrà nei Comuni più periferici della nostra Regione e nei prossimi giorni sarà anche davanti alle scuole. Vaccinarsi è una delle armi più efficaci che abbiamo, per fermare il Covid. Non molleremo”.

“Il camper, che abbiamo ideato con GiovaniSì, ha anticipato di un mese la sfida che vivremo nei prossimi mesi, diventando un modello per il Paese: portare la scienza, con i nostri camici bianchi, tra le persone, chiarendo dubbi e vaccinando senza prenotazione - spiega Bernard Dika, consigliere speciale del presidente Giani per le politiche giovanili - dalle spiagge ai concerti, dalla movida dei centri storici ai Comuni periferici, intercettiamo quella fascia di popolazione non vaccinata, perché impaurita dalle notizie false, che circolano da mesi. Il personale del nostro camper ha saputo ascoltare e rassicurare, vaccinando migliaia di persone, continueremo a farlo davanti alle scuole e nelle piccole comunità”.

Le tappe di settembre

MONSUMMANO TERME

Piazza Giusti

Sabato 4, ore 15-20

PISTOIA

Località Chiazzano

Domenica 5, ore 09-13

Piazza Gavinana (Globo)

Domenica 5, ore 16-20

QUARRATA

Piazza Risorgimento

Lunedì 6, ore 19-23

CASTELFIORENTINO

Festa della Birra

Mercoledì 8, ore 18-23

EMPOLI

Giovedì 9, ore 15-19

FIRENZE

Piazza del Duomo 10

Venerdì 10, ore 15-20

BORGO SAN LORENZO

Piazza del Mercato

Sabato 11, ore 16-21

MONTEDIVALLI

Piazza Via Genova 1c/o bivio S. Andrea

domenica 12, ore 10:30-13

PODENZANA

Piazza Chiesa, Via Provinciale, 134

Domenica 12, ore 14:30-17.30

MONZONE

Piazza Stazione

Lunedì 13, ore 10:30-13

LICCIANA NARDI

Piazza Municipio

Lunedì 13, ore 14:30-17

LUCCA

Piazzale Don Franco Baroni

Martedì 14, ore 9-12:30, ore 17-23

PONTEDERA

Polo scolastico

Mercoledì 15, ore 11-14

LIVORNO

Polo scolastico, via Galilei

Giovedì 16, ore 11-14

PISA

Polo scolastico, via Benedetto Croce

Venerdì 17, ore 11-14

VIAREGGIO

Zona carnevale

Sabato 18, ore 14-20

LUCCA

Piazzale Don Franco Baroni

Domenica 19, ore 9-12:30 e 17-23

SANTA LUCE

Lunedì 20, ore 9:30-13

RIPARBELLA

Lunedì 20, ore 14:30-17

MONTEVERDI

Martedì 21, ore 9:30-11

SASSETTA

Martedì 21, ore 11:30-13

SUVERETO

Martedì 21, ore 14:30-17:30

ZERI

Località Coloretta

Mercoledì 22, ore 10:30-13

ZERI

Chiesa di Rossano

Mercoledì 22, ore 14:30-17:30

FOSDINOVO

Località Tendola

Giovedì 23, ore 10:30-13

FOSDINOVO

Piazza Fosso

Giovedì 23, ore 14:30-17:30