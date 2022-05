Campi estivi al Centro sportivo Dream

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tutto è pronto al Dream per l’apertura dei campi estivi polidisciplinari che partiranno il 13 Giugno, con una formula a tempo pieno o parziale. Il Centro Dream (loc. I PASSI – Zona Porta a Lucca) , più di 12.000 metri quadri di estensione, è dotato di amplissimi spazi verdi e di una palestra di 1200 metri quadri, apribile sui lati lunghi. Spazi quindi perfetti per divertirsi in sicurezza. Il Centro Dream è dotato anche di un bar-ristoro con cucina professionale attrezzata, dove le nostre cuoche preparano piatti espressi e merende per tutti i bambini e per chiunque voglia venire a godersi un po’ di fresco nella veranda o negli spazi verdi Per i Campi è previsto un menù settimanale bilanciato, con preparazione espressa. Gli operatori per la parte sportiva del Dream , da quest’anno “Centro Coni - Orientamento a avviamento allo sport”, sono tutti allenatori federali e/o esperti in scienze motorie da allenatori federali ed esperti in scienze motorie (i ragazzi potranno cimentarsi nelle varie attività sportive: pallavolo, pallacanestro, sitting volley, pattinaggio e attività motoria per i più piccoli). Sono previsti inoltre laboratori di attività ludico-creative come il teatro, svolti da operatori professionali del settore educativo. In programma ci saranno anche uscite settimanali e altre sorprese. Il rapporto istruttori/operatori e ragazzi sarà tale da garantire la vigilanza e il rispetto delle normative. Le informazioni possono essere richieste direttamente presso la segreteria del Centro Sportivo Dream, in via Giuseppe Gioacchino Belli n.24 Pisa, aperta nei feriali dalle ore 16 alle ore 19, telefono 050 560316 oppure inviando una mail a info@dreamvolleypica.com. Informazioni, altri riferimenti telefonici e volantino esplicativo sono disponibili sul sito www.dreamvolleypisa.com, sezione CAMPI ESTIVI. Negli stessi orari di segreteria è possibile ottenere informazioni per le attività sportive settimanali per ragazze/i e bambine/i di tutte le età, che per la nuova stagione sportiva ricominceranno a settembre (pallavolo e minivolley, pallacanestro e minibasket, sitting volley), con i relativi campionati. L’obiettivo delle società che operano presso il Dream è quello di dare ai giovani uno spazio sicuro dove praticare uno sport e divertirsi, dove imparare il rispetto delle regole, dei compagni, in un clima di entusiasmo, dedizione e lealtà! Senza escludere i genitori, che troveranno diversi spazi dove rilassarsi durante gli allenamenti! Gli interessati potranno prenotare delle prove presso il Dream, partecipando senza impegno a qualche allenamento.