Capannoli: due settimane di campi estivi prima dell'inizio della scuola

A partire dal 31 agosto per due settimane tornano i centri estivi per tutte le fasce di età nel comune di Capannoli. Grazie infatti alla collaborazione con Uisp Valdera, riprendono i centri estivi rivolti a bambini e bambine in età di scuola primaria nel Parco di Villa Baciocchi. Per bambini e bambine in età di scuola dell'infanzia, grazie alla collaborazione con Arnera Cooperativa sociale, tornano anche i centri estivi presso la Scuola Primaria. Dopo l'esperienza positiva dei mesi di giugno e luglio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di riproporli prima dell’inizio dell’anno scolastico, garantendo alle famiglie una compartecipazione ai costi che, causa Covid, sono sicuramente più elevati rispetto agli anni scorsi.

"E' una nuova opportunità che vogliamo dare ai bambini, ma è anche un’ulteriore risposta alle famiglie che, dopo le vacanze estive, torneranno al lavoro ed i bambini non avranno ancora iniziato il nuovo anno scolastico" commenta il sindaco Arianna Cecchini. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune con i moduli per le iscrizioni.