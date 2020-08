Campi solari di fine estate al Bioparco di Cascina

Una proposta educativa multidisciplinare e divertente, nelle sale della Città del Teatro di Cascina e negli spazi sanificati e sicuri del Bioparco, un ettaro di verde tutto da esplorare. Il campo solare 'Il parco che vorrei', organizzato dalla Città del Teatro, con il contributo della Regione Toscana, dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre metterà al centro la cooperazione tra pari, la valorizzazione delle diversità, la riscoperta della manualità, della natura, dell’espressività, con attività che andranno dalla conoscenza divertente delle piante e dell’orto con gli spaventapasseri ai giochi all’aperto, dalla lettura ad alta voce all’incontro con i suoni dell’ambiente circostante, dai laboratori creativi a quelli musicali.

Il campo solare è dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni e si terrà in collaborazione con un’educatrice e musicista della Filarmonica Puccini di Cascina e con le associazioni La RosAmara e Ri-creas di Cascina, da anni impegnate nella realizzazione di percorsi didattici dedicati alla creatività, psicomotricità, all’educazione, all’ascolto, all’educazione ambientale.

Negli spazi, dedicati esclusivamente alle attività estive in programma da fine agosto, saranno assicurate tutte le norme di sicurezza previste dal DPCM Covid19 vigente, senza che il gioco, la socialità e l’apprendimento siano depotenziati.

L’attività è prevista nelle settimane 31 agosto-4 settembre e 7-11 settembre, dal lunedì al venerdì con orario 8:00-16:00. Il campo estivo è rivolto a un gruppo di 20 bambini e bambine. Per ciascuna settimana è richiesta una quota di partecipazione di € 150/bambino, comprensiva del servizio di mensa. Per l'eventuale frequenza gratuita di bambini appartenenti a famiglie in condizione di disagio socio-economico segnalate dai servizi socio-assistenziali territoriali, è previsto un rimborso di max 250 euro a bambino per max 2 settimane di frequenza. Per l'eventuale presenza di operatori dedicati ai bambini diversamente abili certificati, qualora richiesta, è previsto un rimborso di max 600 euro a bambino per max 2 settimane di frequenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per le iscrizioni è necessario compilare il form disponibile sul sito della Città del Teatro (https://cittadelteatro.com/ formazione-e-progetti/campi- estivi), da inviare all’indirizzo mail promozione@lacittadelteatro.it