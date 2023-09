Campi solari a Cascina: avviso pubblico per ottenere contributi

Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie dei bambini/ragazzi, di età compresa tra 0 e 14 anni, che hanno frequentato i campi solari organizzati nel territorio della provincia di Pisa dal 12 giugno al 17 settembre 2023.

"Come ogni anno - ha sottolineato Francesca Mori, assessore alle politiche giovanili - abbiamo destinato un contributo importante ai campi solari, perché questi rappresentano un momento di socializzazione e integrazione per i bambini del nostro territorio. In questo modo riusciamo a sostenere le famiglie e le associazioni che organizzano i campi solari, a maggior ragione dopo le restrizioni imposte dal Covid che hanno limitato per i più giovani le possibilità di stare insieme e socializzare".

Possono presentare domanda le famiglie con un reddito Isee da 0 a 25mila euro. La domanda di concessione del contributo dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 1° ottobre 2023, esclusivamente online con Spid (oppure con CNS/CS-TNS/CIE), direttamente sul sito del Comune di Cascina seguendo le indicazioni illustrate al link dedicato.

Prima di compilare la domanda (nel caso di più figli, va presentata una domanda per ognuno di essi), si invitano gli interessati a visionare, approfonditamente e integralmente, l’avviso pubblico sempre allo stesso link. Per i richiedenti il cui Isee è compreso tra 0 e 6mila euro, l’importo del contributo sarà pari all’intera quota di partecipazione. Il Comune contatterà e rimborserà direttamente l’ente organizzatore (indicato dal richiedente nell’apposita sezione della domanda) del campo solare. Il contributo sarà concesso per un periodo di frequenza di massimo 2 settimane.