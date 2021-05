Cus Pisa, al via le iscrizioni per i campi solari

Da lunedì 24 maggio si aprono le iscrizioni ai campi solari del Cus Junior, la sezione polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano, rivolti ai più piccoli. Per undici settimane, dal 14 giugno al 10 settembre, i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni hanno l'opportunità di partecipare alle numerose e variegate attività sportive, laboratoriali ed educative in programma. Dalle scuole di sport ai laboratori di cinema e lettura fino alle attività per il rafforzamento delle competenze scolastiche. L'offerta prevede due programmi: 'Baby camp', rivolto ai bambini nati tra il 2015 e il 2017 che si basa principalmente su attività ludico-motorie finalizzate al consolidamento degli schemi motori di base e attività di laboratorio, e 'Junior camp', rivolto a bambini e ragazzi nati tra il 2007 e il 2014 che prevede attività sportive, programmi educativi e laboratori. Tra questi il progetto 'Leggi ad alta voce', laboratorio di lettura ad alta voce finalizzato al recupero delle abilità cognitive e di apprendimento, e 'In vacanza con il cinema', laboratorio di educazione all'immagine realizzato in collaborazione con Lanterne magiche-Area cinema di Fondazione Sistema Toscana, che prevede proiezioni, realizzazione di semplici 'corti' da parte dei partecipanti ed altre attività correlate che permetteranno di scoprire i segreti di un film e del cinema.



Ai laboratori e alle attività ludiche si aggiungono quelle motorie, pre sportive e sportive (dall'atletica al basket, dalla pallavolo al calcio, dal rugby all’hockey al tennis) con metodologie e strategie di formazione adeguate alle diverse fasce d'età che permetteranno ai più piccoli di sperimentare più sport. Una delle novità è un percorso specifico di tennis.

Per offrire a tutti la migliore accoglienza, il Cus Junior ha pensato e realizzato il progetto 'Sport per l'inclusione, sport per tutti' garantendo a bambini e ragazzi con bisogni speciali la possibilità di partecipare ai campi solari, grazie anche ad una specifica formazione degli operatori.

I partecipanti hanno l'opportunità di scegliere tra due tipi di campi: breve (solo di mattina) o lungo (mattina e pomeriggio). Entrambi sono tenuti da un team di operatori altamente formato e qualificato.

I campi solari si svolgeranno all'aperto, all'interno della cittadella sportiva del Cus Pisa di via Chiarugi, rispettando elevati standard di sicurezza e tutte le precauzioni indicate dal Coni e dalle varie Federazioni sportive per prevenire eventuali contagi da Covid-19. I partecipanti sono inoltre divisi in gruppi, ognuno dei quali seguito da un istruttore.



Per le iscrizioni è necessario il tesseramento al Cus Pisa e la presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale. Per ogni informazione e per iscriversi ai campi solari del Cus Junior è possibile rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, contattare il numero dedicato 3512688485 o scrivere a polidisciplinari@cuspisa.it