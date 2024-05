Campi solari settimanali: laboratorio estivo di educazione e tutela ambientale alle Collodi di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 18 giugno al 26 luglio per i bimbe e bimbe dai 6 ai 14 anni alla Scuola Collidi partono i campi solari. Quanto mai è oggi importante portare a conoscenza della biodiversità e i modi per tutelarla; questa è un’opportunità preziosa tramite un percorso ludico guidato per i bimbi e bimbe di età dai 6 ai 14 anni (fascia di età scuola primaria) dei centri estivi. Partendo dagli obiettivi 14 e 15 dell’Agenda 2030 ‘La vita sulla Terra e sott’acqua’ si terrà un Laboratorio permanente di 6 settimane, un progetto multidisciplinare improntato all’imparare ‘facendo per diventare agenti del cambiamento’ in convenzione con il Comune di Pisa.

I percorsi ludico-didattici attraverso laboratori condotti da educatori e animatori del settore su sport tramite il plogging combinando l’attività fisica con la raccolta dei rifiuti. Cultura, arte e musica attraverso la lettura del libro di Mario Rigoni Stern, Il libro degli animali e la bodypainting, scienze - Bee the change, un laboratorio volto alla tutela della biodiversità del territorio e la vita delle api, botanica, con attività in Orto e Giardino e horticultural threapy e riciclo, tramite laboratori e attività di educazione al riciclo. Uscite: orto botanico, una giornata all’Orto Botanico di Pisa seguendo i laboratori dello Sma, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa: Piante in tutti i sensi e Viaggiatori Verdi.

Aperte le iscrizioni on line o i sabato mattina dalle 10 alle 12 alla Scuola Collodi. Tutte le info su https://www.asdarcadia.com/arcadia-summer-camp-2024/ o al 3493888809