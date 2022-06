All'Arena Garibaldi arriva il campionato nazionale di calcio camminato

Sabato 18 giugno all'Arena Garibaldi si svolgerà il 4° Campionato nazionale Unvs di calcio camminato. All’iniziativa, patrocinata da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Camera di Commercio di Pisa e Comitato Regionale Toscana del Coni, parteciperanno 15 squadre provenienti dal Piemonte, Veneto, Campania, Lazio e Toscana, divise nelle categorie 'Over 50' e 'Over 60'.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina, 14 giugno, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, del consigliere nazionale e del presidente della sezione di Pisa di Unvs Pierluigi Ficini e Giovanni Pardini, del presidente Pisa Sporting Club 1909 Giuseppe Corrado, della vicepresidente Avis Pisa Barbara Boccardi e del presidente del Panathlon club di Pisa Mirko Di Cristofaro.

"Una bella iniziativa che abbiamo accolto subito con favore - dichiarano Conti e Latrofa - e che dà la possibilità anche alle persone non più giovani di cimentarsi con la pratica sportiva, promuovendo così un corretto stile di vita. Le porte del Comune sono sempre aperte per ogni tipo di iniziativa, sportive e non, che vada nell’interesse della città".

"Saranno circa 200 i giocatori - dicono da Unvs - impegnati nella manifestazione, in rappresentanza di 10 città italiane. Nata in Inghilterra nel 2011 questa disciplina è stata introdotta in Italia proprio dall’Unvs nel 2016". Felice dell'evento anche il presidente Corrado, per il quale "l’Arena Garibaldi sarà il palcoscenico ideale per lanciare questo nuovo sport anche in Italia".

Saranno 30 le partite giocate nell’arco della giornata, ognuna delle quali della durata di 30 minuti. Essendo il terreno di gioco di dimensioni ridotte (40 metri di lunghezza per 25 metri di larghezza), saranno disputate partite in contemporanea a seguito della 'divisione' del terreno dello stadio in 4 campi da gioco. A margine della manifestazione è prevista anche una esibizione tra la Rappresentativa Pisana e quella di Cecina per la categoria 'Over 70', oltre ad una partita amichevole della Rappresentativa Pisana dei Diversamente Abili.

Al termine della cerimonia di inaugurazione e dell’inno nazionale, fin dalla prima mattina, avranno inizio gli incontri relativi alla fase eliminatoria con formula dei gironi all’italiana. Nel primo pomeriggio, dopo la pausa nel corso della quale sarà operativo un servizio di ristorazione nella 'ospitality' sotto la tribuna coperta, si svolgerà la fase ad eliminazione diretta mediante la disputa dei quarti di finale, semifinali e finali e, al termine, le premiazioni con l’assegnazione dei titoli nazionali per la categoria 'Over 50' e 'Over 60'.