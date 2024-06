Impianti sportivi, il campo da basket all’esterno della scuola Gereschi alla Uisp per il periodo estivo

Concesso temporaneamente dal Comune alla Uisp di Pisa l’utilizzo del campo da basket situato negli spazi esterni della scuola primaria Gereschi, in via Umberto Viale. Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre l’impianto potrà così essere utilizzato gratuitamente dall’associazione sportiva per gli allenamenti serali con i ragazzi di età compressa tra gli 11 e 20 anni. La richiesta di poter utilizzare la struttura era stata avanzata nei giorni scorsi all’amministrazione comunale dalla stessa associazione sportiva e aveva ricevuto il nulla osta da parte del dirigente scolastico dell’istituto.

L’area e l’attrezzatura presente saranno utilizzate dalla Uisp di Pisa dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 21. Le attività che vi si svolgeranno saranno a bassa intensità, aperte e gratuite, previa regolare iscrizione alla Uisp e il possesso del certificato medico a copertura di eventuali infortuni. Gli allenamenti si terranno inoltre con il supporto di personale qualificato Fip.

"Anche quest’anno mettiamo a disposizione delle associazioni e dei giovani sportivi della città uno spazio all'aperto, solitamente chiuso e inutilizzato durante la pausa scolastica estiva - dichiara l’assessore allo Sport e agli impianti sportivi, Frida Scarpa - l’iniziativa mira a favorire una maggiore integrazione tra sport e scuole, promuovendo la funzione sociale dello sport come strumento di inclusione e benessere psico-fisico, specialmente in estate quando è preferibile evitare gli allenamenti in ambienti chiusi a causa delle alte temperature. L’amministrazione comunale punta sempre al recupero degli spazi per consentire l’aggregazione della nostra comunità in tutti i quartieri, anche fuori dal centro".