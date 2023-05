Giovani delle Acli: anche Montopoli partecipa al campo primaverile

Sarà un viaggio alla scoperta delle radici e di riflessione sulle sfide del futuro quello che si apprestano a compiere i 40 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 32 anni provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla tappa montopolese del Campo primaverile dei Giovani delle Acli nazionali, che si svolgerà tra il 5 e il 7 maggio dal titolo 'All’interno del futuro. Radici, innovazione, cambiamento'.

"Con la collaborazione di tutta la giunta abbiamo predisposto il programma di questo fine settimana - ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi - L’obiettivo è offrire una bella piattaforma di confronto fra giovani provenienti da tutta Italia all’interno di Montopoli in val d’Arno, fornendo strumenti per capire come un Comune delle nostre dimensioni può affrontare problematiche e sfide e mostrando loro ciò che il nostro territorio ha da offrire. Potranno toccare con mano l’importanza di solide radici in un Comune come il nostro, le eventuali difficoltà date dal contesto territoriale ma anche osservare come ci si può preparare alle sfide di domani".

La prima tappa è un momento di benvenuto e di introduzione al Campo, aperto a tutti, in sala Consiliare, domani, venerdì 5 maggio a partire dalle 15.30. Oltre ai saluti iniziali sarà l’occasione per parlare di come la visione politica può trasformarsi in pratica attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio. In più sarà fornita ai ragazzi una cornice storico culturale dell’ambiente che li ospita e un’anteprima su cosa vedranno. Sabato sarà la giornata dedicata alle visite ad alcune realtà produttive di Montopoli che caratterizzano la sua tradizione e la sua storia o che hanno fatto dell’innovazione una loro caratteristica.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, del Calzaturificio Everyn e altri sostenitori. "Abbiamo costruito il programma seguendo il tema del campo e coinvolgendo le realtà che si sono rese disponibili ed interessate - ha detto l’assessore alle attività produttive, alla promozione e allo sviluppo del territorio Valerio Martinelli - i ragazzi potranno visitare il bosco didattico in collaborazione con Unicoop Firenze come esempio di rigenerazione, i nuovi magazzini Conad simbolo dell’automazione per poi immergersi nella realtà del nostro territorio, conoscendo le sue attività e tipicità. Una bella occasione di promozione verso l’esterno".

Sabato pomeriggio i ragazzi parteciperanno all’ultima tappa della Marcia dei Diritti Umani a San Romano. A seguire ci sarà una serata in musica al Pub PortoFranco Food, Sound, Spirits, aperta a tutti. Domenica invece prima del momento di restituzione ci sarà ancora tempo per due attività laboratoriali: la lavorazione e decorazione delle terre cotte al Museo cittadino e un momento di confronto con coloro che animano il neonato Circolo S. Stefano nei locali della parrocchia. Il saluto, prima della partenza, sarà ancora una volta nel segno dei sapori di Montopoli con le eccellenze enogastronomiche territoriali. Durante le tre giornate saranno organizzati dei momenti per rompere il ghiaccio (letteralmente di 'Ice breaking') in piazza San Matteo, aperti ai giovani del Comune (venerdì 5 maggio dalle 14.45 alle 15.30 e sabato 6 maggio dalle 9 alle 10)

"Come Giovani delle Acli ringraziamo il Comune di Montopoli in Val D'Arno che ci accoglie per questa tre giorni - conclude il Coordinatore Nazionale dei GA Simone Romagnoli - Per il nostro movimento i momenti di formazione, caratterizzati da attività di educazione non formale, sono preziosi appuntamenti per riscoprire la bellezza del nostro Paese e tutte le sue potenzialità. Questo Campo porterà le ragazze e i ragazzi partecipanti ad interrogarsi sulle opportunità presenti fuori dai grossi centri urbani e di come una buona amministrazione sia centrale per il rilancio delle amministrazioni locali".