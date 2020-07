Campo sportivo del Cep: bando di affidamento e ristrutturazione

L’amministrazione comunale di Pisa ha indetto la gara pubblica per l’affidamento del campo sportivo di calcio a 7 del Cep di via Perin del Vaga.

"Dopo tanti anni di abbandono e dopo aver fatto tornare a vivere il campo del Cep con l’assegnazione provvisoria - spiega l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa - siamo ora pronti con la gara per l’affidamento definitivo. Nel frattempo, grazie all’affidamento in via provvisoria all’associazione sportiva Asd Turris, nei mesi estivi il campo sportivo è stato presidiato e utilizzato, tornando svolgere un ruolo per il quartiere: dopo un intervento di pulizia e di bonifica, l’associazione ha organizzato i campi solari per ragazzi e bambini, che si stanno tutt’ora svolgendo, con l’attivazione anche di progetti di pet therapy dedicati ai bambini disabili".

Il programma prevede che "dopo l’estate verranno avviati i lavori per ristrutturare in maniera radicale l’impianto con nuovo manto del campo e nuovi spogliatoi. A settembre, quando avremo già individuato l’affidatario finale, che sarà incaricato di seguire lo svolgimento dei lavori, gli consegneremo le chiavi di un impianto che tornerà ad essere nuovo di zecca. Stiamo così per arrivare al termine di una storia che ho già definito in passato 'vergognosa', visto che si tratta di un impianto realizzato solo nel 2013 ma rimasto per anni in stato di abbandono e trasformato in luogo di degrado, atti vandalici e spaccio".

Il bando di gara prevede che la concessione del campo sportivo avrà una durata massima di 20 anni e l’affidamento comporterà la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo determinato nell’offerta economica definita in sede di gara, che non potrà essere inferiore ad 4.747 euro (più Iva). Al momento dell’aggiudicazione provvisoria, al concessionario verrà consegnato l’impianto e ne diventerà immediatamente custode, consentendo lo svolgimento dei lavori da parte dell’Amministrazione Comunale e verificando l’andamento degli interventi. Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento in gestione del campo di via Perin Del Vaga associazioni e società sportive dilettantistiche che risultino affiliate alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline sportive associate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per poter partecipare alla procedura aperta bisogna fare richiesta entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 9 settembre, a pena di esclusione, consegnando all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, in Lungarno Galilei, 42, Pisa, un plico chiuso in cui devono essere poste 3 buste, con le modalità e i contenuti indicati nel testo della procedura e relativi allegati, scaricabili dal sito internet del Comune. Per informazioni ed eventuali sopralluoghi contattare: Ufficio Sport - Silvia Baldelli, tel. 366/9346182, indirizzo e-mail baldelli@comune.pisa.it o consultare il Bando con tutte le informazioni nella sezione del sito Bandi di gara – Altri bandi.