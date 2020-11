Educazione: online i video sull'importanza della pedagogia fatti durante il periodo Covid

E' online da oggi, venerdì 20 novembre, il nuovo canale Youtube del Centro di Ricerca Educativa-Didattica (Cred) della Zona Pisana, uno strumento che andrà ad integrare il portale della Conferenza dell’Educazione e Istruzione della Zona Educativa Pisana, composta dai Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, che raccoglie tutti contributi e le pubblicazioni prodotte in questi mesi di emergenza sanitaria dal coordinamento pedagogico zonale per restituire ai bambini il diritto all’educazione. Particolare attenzione è stata data ai servizi per l’infanzia e l’utilizzo degli spazi esterni, nella convinzione che, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, sia possibile preservare gli aspetti educativi e pedagogici e uno sguardo attento all’infanzia.

Il nuovo canale si attiva in occasione della Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita nell’89 in occasione dell’approvazione della Convenzione Onu. I video potranno essere consultati direttamente dal portale del Cred su cui è reperibile anche l’ultima pubblicazione della Conferenza: 'La natura come esperienza: spunti per allestire spazi verdi nello 0-6. Percorsi identitari della Zona Educativa Pisana'. Il quaderno può essere scaricato dalla sezione 'pubblicazioni zonali' all’interno dell’Ambito 0-6.