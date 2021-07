Tirrenia: cane bagnino salva un bambino di 10 anni

E' successo nel pomeriggio di sabato. Solo uno spavento per il piccolo e tante feste per l'animale

Subito in azione i cani bagnino della Sics (Scuola italiana cani salvataggio) operativi sulle spiagge del litorale pisano dalla settimana scorsa. Sabato pomeriggio intorno alle 14.30 un bambino di 10 anni è stato soccorso in prossimità dell’Orange Beach di Tirrenia, tratto in salvo da Olivia, un bellissimo bovaro del bernese, e dal suo conduttore Filippo. Il bimbo non aveva più le forze per rientrare a riva e ha cominciato a chiedere aiuto: immediato l’intervento che ha evitato il peggio.

Il servizio della Sics è partito la settimana scorsa e andrà avanti tutti i fine settimana fino al 30 agosto. Fra le due e le quattro unità cinofile saranno sempre operative nelle postazioni allestite nelle spiagge libere a fianco di Bagno degli Americani, gestito dall’Associazione Cineclub Arsenale, e Orange Beach, curata dalla Pubblica Assistenza. Basi da cui i cani (di razza labrador e terranova ma anche golden retrivier e pastori australiani) accompagnati da conduttori con brevetto di bagnino e muniti di radio e Vhf per le comunicazioni d’emergenza, partiranno per percorrere le spiagge della costa pisana e garantire la sicurezza dei bagnanti, ma anche prevenire comportamenti a rischio ed educare ad una corretta balneazione, a partire dai più piccoli.

Un 'can-otto salvagente', questo in nome del prezioso svolto a titolo gratuito dai volontari della Sics, è tornato per il secondo anno consecutivo sulle spiagge pisane anche grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale, che ha stanziato i 4mila euro necessari per coprire le spese, e della Società della Salute, che ha predisposto l’avviso pubblico per erogarli. "Ancora una volta - commenta la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa - questo progetto si dimostra di fondamentale utilità per il rafforzamento della sicurezza sulle spiagge".