Nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, intorno alle 16.15, i Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti in località Miemo, sulla SP 14 nel comune di Montecatini Valdicecina, per recuperare un cane caduto in un dirupo. Con l'ausilio dell’autoscala l'animale, Kira, è stato salvato. Non ha riportato conseguenze per la salute.