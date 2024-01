Cane bloccato nella vegetazione: intervengono i Vigili del Fuoco

Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta ieri, 21 gennaio, in via delle Capanne nel Comune di Santa Maria a Monte per il soccorso di un animale in difficoltà. Gli operatori di Castelfranco hanno effettuato la ricerca e l'individuazione di Juno, canina femmina di quattro anni, rimasta bloccata in una fitta vegetazione. Al termine del soccorso l'animale è stato recuperato in buone condizioni di salute e riconsegnato alla proprietaria.