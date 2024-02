Boom di donazioni di sangue con i Cani storti e l’Avis al Centro trasfusionale dell’Aoup

Un sabato davvero proficuo al Centro trasfusionale dell’Aoup. Lo scorso 10 febbraio, grazie al gruppo Avis 'Cani Storti', che sono stati i testimonial nell’ambito dell’iniziativa organizzata con l’Avis dal titolo 'Neri Azzurri: che forza questi Cani Storti', sono state raccolte ben 53 donazioni (34 di sangue intero, 9 di emocomponenti e 10 differite).

Un grande ringraziamento quindi da parte dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta da Alessandro Mazzoni) e di tutta l’Aoup ai donatori e alle associazioni per l’impegno costante, a cui l’intero staff della struttura (medico, infermieristico, tecnico e amministrativo) non viene mai meno, nei giorni feriali e festivi. E infatti domenica 18 febbraio si replica: in mattinata, dalle 10 alle 12 grande afflusso di maschere con l’iniziativa 'Il Carnevale è arrivato anche al Trasfusionale' per richiamare tante famiglie con i bambini e sensibilizzare sull’importanza della donazione.

Sono invitate pertanto tutte le associazioni a diffondere la notizia della domenica carnevalesca affinché sia nuovamente ricca di donazioni di sangue. Come di consueto l'Aoup ricorda gli orari di apertura del Centro trasfusionale (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17.

E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup e risparmiare così tempo. Questo il link dove scaricarlo: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17179.