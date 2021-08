Dalla piscina di Uliveto un giretto in canoa sull'Arno

In canoa sull'Arno, una interessante novità che strizza l'occhio alla storia e alla tradizione di Uliveto Terme. La piscina comunale di Uliveto Terme, gestita da Canottieri Arno, dal 7 agosto, offre infatti anche questa bella opportunità. È stato costruito un piccolo molo sul fiume e ci sono, al momento, a disposizione 4 canoe, 2 singole e 2 doppie.

Per prenotare un giro il numero è lo stesso della piscina (utile anche per sapere se la struttura ha raggiunto il limite massimo di capienza nella giornata o per informazioni): 347/6530609. Le canoe saranno disponibili ogni giorno, anche per Ferragosto.



”Questa ulteriore attrattiva era stata inserita nell’offerta e nel progetto con i quali la Canottieri Arno - spiega il sindaco Matteo Ferrucci - si è aggiudicata, a seguito di bando, il rinnovo per la gestione della piscina. Ci sono stati alcuni ritardi per ottenere i permessi e a causa della pandemia, ma ora finalmente si comincia. Il servizio migliorerà e si amplierà, saranno organizzati corsi e anche tour per scoprire l’Arno e il nostro paesaggio da un altro punto di vista. Una possibilità interessante sia per i nostri cittadini che per visitatori e turisti”.



La Piscina Uliveto Terme è completamente attrezzata e offre molti corsi per bambini, bambine e adulti. Inoltre ha bar e ristorante e propone pranzi, aperitivi a bordo piscina e cena, menu speciali per Ferragosto. Per informazioni e prenotazioni: 050/788620 e 339/7249425.