Cantiere edile privo dei dispositivi di sicurezza per gli operai: multa e licenza sospesa

I militari della Compagnia Carabinieri di Pisa hanno svolto un’ispezione, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del

Lavoro di Pisa, nei confronti di un cantiere edile in periferia, al termine della quale hanno denunciato in stato di libertà il titolare dell'azienda incaricata dei lavori, contestando l’inosservanza delle disposizioni previste per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, i militari hanno segnalato la mancata adozione delle adeguate precauzioni volte ad eliminare i pericoli di

cadute di persone e cose. Contestualmente, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività, sono state elevate un’ammenda per circa 2.200 euro ed una sanzione amministrativa di 3.000 euro.