Cantiere per la fibra ottica ad Avane: previste modifiche al traffico

E' in arrivo la connessione ultraveloce ad Avane, frazione di Vecchiano. Da martedì 28 luglio e fino al 6 agosto saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nella frazione. "Da giovedì 23 luglio - spiega il sindaco Massimliano Angori - ha preso il via il cantiere a cura di Tim per l'attivazione della connessione ultraveloce nella frazione di Avane, in via Casapieri, via di Falcata e via Di Cafaggio. Nello specifico dal 28 luglio al 6 agosto lungo la Sp30 Lungomonte Pisano dal km 11+450 al km 12+390 nel Comune di Vecchiano, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo e con l'abbattimento della velocità a 30 km/h, per l'installazione di cantiere stradale".

"I lavori - aggiunge l’assessore ai Servizi del territorio, Sara Giannotti - saranno svolti nel pieno rispetto della conformazione ambientale del nostro territorio. Nello specifico, come confermato nella relazione tecnica a cura del gestore, le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° ottobre 2013 che disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano. Le infrastrutture saranno posizionate preferibilmente all’esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina. Per la determinazione della corretta sede di posa, inoltre, saranno effettuate delle pre-verifiche, tramite documentazioni cartografiche e idonee indagini strumentali in campo".

“Sin dall’insediamento della nostra Giunta comunale - afferma l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Andrea Lelli - abbiamo lavorato per migliorare la connettività della rete sul nostro territorio; nel 2018, attraverso la seconda call di 'WiFi4EU', tanto per fare un esempio concreto, abbiamo ottenuto il finanziamento di 15mila euro per l’installazione di hot spot wifi gratuiti negli spazi pubblici locali, a beneficio di tutti i cittadini dal 2016, abbiamo lavorato assiduamente anche per giungere all’obiettivo dell’estensione della banda larga a tutto il territorio vecchianese; trattandosi di lavorazioni complesse e onerose, anche dal punto di vista economico, il percorso per la frazione di Avane ha impiegato un periodo di tempo lungo, ma adesso iniziano a concretizzarsi i risultati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il raggiungimento di questa diffusa connettività per il nostro territorio suggella la ripartenza post lockdown, con una comunità che si prepara con gli strumenti giusti alle sfide di una società che, in tempo di pandemia, ha dimostrato quanto siano fondamentali più che mai servizi veloci ed efficienti. Con l’implementazione della connettività nella frazione di Avane, e con il contemporaneo cantiere partito nei giorni scorsi per l'estensione della fibra a Vecchiano, Nodica e nella zona industriale di Migliarino, quest'ultimo a cura della Regione Toscana, arriveremo a consentire una buona capacità di connessione su tutto il nostro territorio comunale", concludono Angori, Lelli e Giannotti.