Al via il cantiere per il nuovo ingresso dell'ospedale: modifiche alla viabilità

Da venerdì primo aprile inizierà a Cisanello la costruzione del nuovo ingresso dell'ospedale, ultimo dei grandi edifici di cui si stanno gettando le fondamenta. L’area interessata dai lavori, che termineranno nel luglio del 2025, è quella tra gli attuali edifici 30 e 31.

Ciò comporterà modifiche alla viabilità: non potranno più essere utilizzati i parcheggi prospicienti l'edificio 31, che rimarrà collegato al resto dell’ospedale solo tramite il tunnel e la passerella che lo uniscono all’edificio 30.

Altre modifiche riguarderanno le aree di parcheggio. Quella nei pressi della cabina elettrica, prima utilizzata per il car sharing, sarà destinata a chi, da solo, arriva al Pronto Soccorso con la propria auto oppure a chi accompagna dei minori. In tutti gli altri casi gli accompagnatori dovranno lasciare la macchina nei parcheggi gratuiti (A, B) e a pagamento (C) destinati al pubblico, tutti collegati con la navetta gratuita. Saranno inoltre creati 130 nuovi spazi destinati a bici e moto.

Per le ambulanze non cambierà il percorso d’accesso al Pronto Soccorso. Gli utenti autosufficienti non diretti al Pronto Soccorso che debbano comunque accedere all’edificio 31 per esami e visite potranno continuare a utilizzare l’ingresso 31B, al piano terra. Gli utenti non autosufficienti e i pazienti trasportati entreranno invece all'edificio 31 dall’entrata J, al piano seminterrato, dotato di ascensore per il trasporto dei letti.

"I lavori - chiude la nota a firma Aoup - comporteranno disagi per utenti, pazienti, visitatori e per tutti gli operatori: solo la collaborazione di tutti potrà renderli più facilmente sostenibili".