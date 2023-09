Svegliarsi una mattina e trovare un cantiere e una ruspa davanti alla propria attività, resa quasi completamente inaccessibile dall'esterno. E' quello che è accaduto stamani, 8 settembre, a Marina di Pisa in piazza Viviani, davanti al bagno Gorgona e al bar annesso, il Baccano Beach. Una situazione che denuncia Confcommercio Pisa, con il direttore Federico Pieragnoli: "Siamo indignati e stufi di assistere a questo modo di procedere degli uffici pubblici, che si muovono sistematicamente come elefanti in una cristalleria. E' inaccettabile questo rispetto zero per le attività commerciali che, contrariamente a chi siede in cattedre dirigenziali ed è pagato con i soldi delle nostre tasse, ogni giorno debbono sudare e guadagnarsi la giornata per continuare ad andare avanti. Gli uffici pubblici non sanno nulla di commercio, ma soprattutto non hanno alcun rispetto del lavoro e delle necessità di chi rende un servizio essenziale alla cittadinanza".

"E ora chi pagherà i danni per i mancati incassi di questo ultimo fine settimana di stagione, in pratica tre giorni di lavoro pieni?", ribadisce Simona Rindi, presidente del Ccn di Marina di Pisa: "Raggiungere il bar è una impresa, senza poi considerare il fumo e la polvere che il cantiere inevitabilmente produce. Non verrà nessuno e tutto quello che è stato preparato per i clienti finirà nel cestino. Ora, mi domando come sia possibile procedere in questo modo assurdo, chi sia quello 'scienziato' che ha deciso di impedire l'ingresso di una attività commerciale per i tre giorni del fine settimana. Sarebbe bastato informare per tempo, e tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi e senza danni per nessuno. Era tanto difficile?".

"Non c'è nessuna logica, se non tanta ignoranza e nessun rispetto - conclude il direttore di Confcommercio - siamo sempre favorevoli ai lavori di riqualificazione, ma le cose vanno fatte per bene, con la giusta informazione e condivisione. Siamo anche disposti a dare qualche lezione, ma questo modo di fare improvvisato e sconclusionato non è più ammissibile".