Ponte ciclopedonale di Riglione-Cisanello: "Nel 2023 ci sarà l'inaugurazione"

Nessuna esitazione, neppure di fronte ai venti di guerra che (come per tutte le grandi opere in via di allestimento in Italia e nel resto d'Europa) inevitabilmente hanno creato diverse problematiche a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime. Il cantiere del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà Riglione con Cisanello prosegue a buon ritmo, rispettando il cronoprogramma e puntando al 2023. "Il prossimo anno l'opera sarà portata a compimento e potremo inaugurarla" garantisce il sindaco Michele Conti.

"Si tratta di un importante intervento, che sarà la ciliegina sulla torta della riqualificazione completa della frazione di Riglione - aggiunge il primo cittadino - unita all'ampliamento del polo ospedaliero portato avanti dall'Aoup in questi mesi. Questa zona di Pisa va incontro a uno scatto nel futuro, con radici ben salde nella sua tradizione. Perché non dobbiamo dimenticare che fino agli anni '80, quindi non più tardi di quaranta anni fa, proprio qui dove oggi le ruspe e gli operai portano avanti i lavori, era attivo il passo di barca che univa le due sponde dell'Arno e collegava Riglione e Oratoio con la zona di San Biagio". Collegato al progetto c'è anche un'interessante possibilità di sviluppo per la frazione che sta a sud del fiume: "Il nuovo ponte sarà anche la via più diretta per arrivare al polo ospedaliero - spiega il sindaco - un'asse che potranno sfruttare tutti i dipendenti e gli operatori di Aoup che potranno trovare casa a Riglione. Senza considerare il fatto che il ponte contribuirà ad accrescere il valore delle abitazioni e migliorerà la qualità della vita".

Alessandro Fiorindi, ingegnere di Pisamo, fa invece un rapido punto della situazione sui progressi del cantiere: "Tutte le fondazioni sono state realizzate. Manca molto poco per avere finalmente un'idea di massima di come si svilupperà l'opera, perché entro il mese di giugno contiamo di terminare anche la posa delle travature. L'obiettivo che punta al completamento e all'inaugurazione entro un anno resta ampiamente raggiungibile: nella prima metà del 2023 il ponte sarà inaugurato".