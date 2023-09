Cantiere privo del piano operativo di sicurezza: denunciati i titolari della ditta

La Compagnia Carabinieri di Pisa, nell’ambito di periodici accertamenti in materia giuslavoristica e di sicurezza sul lavoro in un'apposita campagna di controlli, ha effettuato vari accessi ispettivi presso alcuni cantieri edili ubicati in Pisa e nell’hinterland. Negli ultimi giorni sono stati controllati 4 siti: in uno di questi l’accertamento ha evidenziato la mancata redazione, nell’esecuzione dei lavori, del piano operativo di sicurezza e altra documentazione. Perciò nei confronti della ditta è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, deferite due persone titolari di cariche e comminate ammende e sanzioni per svariate migliaia di euro.

Sul fronte della prevenzione della sicurezza stradale, i controlli effettuati sulle principali strade da parte del N.O.R.-Sezione Radiomobile hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un conducente di un mezzo che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti a evidenziare l'eventuale assunzione di stupefacenti. L'auto è stata posta sotto sequestro amministrativo e la patente di guida ritirata. Nel corso di questo servizio sono state identificate 35 persone e controllati 20 mezzi.