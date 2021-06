Cantiere della Baccanella: al via il taglio dei tigli

"Da questa mattina 22 giugno sono iniziate le operazioni per la rimozione dei tigli, intervento necessario per la realizzazione dell'opera, e che avviene in base alle prescrizioni della Soprintendenza di Pisa" spiega Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa, in relazione al cantiere per la realizzazione della rotatoria della Baccanella. "La rotatoria, una volta ultimata, sarà costituita anche da un'area a verde, con piante ritenute idonee dalla stessa Soprintendenza".

Angori prosegue: "Mi preme ricordare che si tratta infatti di un'opera attesa da svariati anni dalle due comunità di Vecchiano e San Giuliano Terme, finalizzata a mettere in sicurezza l'intersezione attuale che si trova dopo il Ponte di Pontasserchio, dal lato vecchianese, e che collega alla strada che porta ad Avane, Filettole, alla diramazione per Ripafratta, e poi verso Lucca. Un intervento da oltre 700mila euro che consentirà una sempre maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada". Per eseguire le lavorazioni è previsto il traffico a senso unico alternato regolato da movieri come previsto dall'Ordinanza n. 113 del 17 maggio 2021 della Provincia di Pisa.