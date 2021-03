Cantieri stradali a Pisa: numerose modifiche al traffico

Gli interventi in avvio andranno avanti, come le variazioni alla circolazione, fino al termine dei lavori, anche fino luglio

Il Comune di Pisa ha disposto per i prossimi giorni le seguenti modifiche alla viabilità al fine di consentire la realizzazione di vari interventi.

VIA BONANNO PISANO, PIAZZA MANIN, VIA NICCOLINI, VIA DIOTISALVI.

Nelle seguenti vie saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta con cantieri in stato di avanzamento:

- Piazza Manin: dal 15/03/2021 al 04/04/2021, chiusura al traffico veicolare carreggiata Sud (fronte Bnl), divieto di sosta con rimozione coatta carreggiata Nord (stalli taxi) e senso unico alternato a vista per l’accesso alle camere mortuarie;

- via Niccolini, da Via A. Pisano al civ. 1 (stalli ciclomotori): dal 15/03/2021 al 04/04/2021, divieto di sosta con rimozione coatta per consentire l’esecuzione temporanea degli stalli per Taxi;

- via Diotisalvi, dal passo carrabile della Chiesa a via Traini: dal 15/03/2021 al 13/07/2021, divieto di sosta con rimozione coatta e occupazione parziale del marciapiede per area cantiere;

- via Bonanno Pisano all’altezza della Piazza Manin: dal 15/03/2021 al termine dei lavori comunque non oltre il 25/03/2021, restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri nella fase di scavo in attraversamento;

- via Bonanno Pisano, da Piazza Manin a Via Diotisalvi: dal termine dei lavori della fase precedente al 13/07/2021, chiusura della corsia di marcia lato Ovest e restringimento di carreggiata nelle restanti corsie di marcia mantenendo il doppio senso di circolazione con carreggiata utile minima di 5.60 mt. Occupazione parziale del marciapiede. In questa fase la corsia preferenziale ristretta sarà destinata a tutte le categorie di veicoli per la direzione da Sud a Nord;

- soppressione della fermata del Bus all’altezza del civ. 113 della Via Bonanno Pisano, a partire dall’inizio dei lavori di scavo in attraversamento, fino alla fase di avanzamento in prossimità del distributore di carburante Agip, previa comunicazione preventiva al Ctt-Nord.

ROTATORIA TRA AURELIA E VIALE DELLE CASCINE

Dalle 8 del 22 marzo alle 19 del 27 marzo saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità con cantieri in stato di avanzamento:

- via Aurelia SS1, all’altezza del Viale delle Cascine: Senso unico alternato regolato impianto semaforico temporaneo;

- apposizione di segnaletica in avvicinamento fino all’occupazione dei cantieri su tutte le direttrici di marcia, secondo quanto disposto dal D.M. del 10/07/2002 e suoi schemi operativi: lavori, diminuzione del limite di velocità a 30 km/h/ divieto di sorpasso, restringimento di carreggiata/senso unico alternato/ semaforo temporaneo, segnali di obbligo di passaggio (alle estremità delle occupazioni), coni.

ROTATORIA AL PONTE DEL CEP

Dal 22 marzo fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 16 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

- rampa di collegamento tra la via Livornese e il viale D’Annunzio: chiusura al traffico veicolare;

- area di intersezione viale D’Annuzio - Ponte del cep - via 2 Settembre: Restringimenti di carreggiata.

CHIUSURA DI VIA XXIV MAGGIO

Dal 23 marzo al 2 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- via XXIV Maggio, all’altezza di via Antonio Pisano: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area di intervento;

- via F. Filzi, dal civ. 63 a via XXIV Maggio: Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- via N. Sauro, dal civ. 30 a viale Giovanni Pisano e dal civ. 53 a Via XXIV Maggio: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- via XXIV Maggio, dal civ. 87 a via N. Sauro: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;

- obbligo a sinistra in uscita da via Sante Tani;

- obbligo a destra e sinistra su via XXIV Maggio intersezione Via Collodi – Via F. Filzi, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- obbligo a dritto e destra su via Collodi intersezione con via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- obbligo a sinistra e dritto su via Filzi intersezione con via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- obbligo a sinistra e destra su via XXIV Maggio intersezione via della Pura-via N. Sauro, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- obbligo a dritto e destra su via N. Sauro intersezione con via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- obbligo a dritto e sinistra su via A. della Pura intersezione con Via XXIV Maggio, eccetto residenti fino all’area cantiere;

- apposizione di segnaletica di indicazione di preavviso strada chiusa su via XXIV Maggio all’altezza di via Rindi;

- percorso alternativo per il TPL: via XXIV Maggio, via F. Filzi, viale Giovanni Pisano, via N. Sauro, rientro su via XXIV Maggio e viceversa.