Cantieristica, Petrucci (FdI): "Dragare il canale dei Navicelli per aumentare competitività del settore"

Il consigliere regionale Diego Petrucci e l’assessore alla Navigabilità del Comune di Pisa Raffaele Latrofa sono intervenuti sulla vicenda dei Cantieri di Pisa con una diretta facebook dal canale dei Navicelli. "E’ necessario dragare il canale al fine di portarne la profondità da 2,5 a 3,5 metri. L’intervento, di competenza regionale, avrebbe un costo stimato attorno al milione e sarebbe fondamentale per aumentare la competitività del settore cantieristico pisano, già di alto livello, per creare un circolo virtuoso fatto di nuovi investimenti e un migliaio di nuovi posti di lavoro" ha sottolineato Petrucci, promotore di

un’interrogazione in Consiglio Regionale.

"Inoltre - ha aggiunto - grazie al fatto che il Canale dei Navicelli collega tra loro l’aeroporto di Pisa ed il porto di Livorno, l’aumento del pescaggio permetterebbe di togliere migliaia di camion dall’Aurelia,avendo un impatto positivo sia dal punto di vista ambientale che da quello del traffico". "Il Comune di Pisa ha già fatto la sua parte dimezzando le tariffe delle concessioni e prolungandole fino al 2040 attraverso la Società dei Navicelli - ha dichiarato Latrofa - tuttavia, se la Regione non provvede al dragaggio non sarà possibile avvertire in pieno l'impatto delle misure positive prese dal Comune".