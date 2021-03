Vaccino Covid, Giani: "Toscana tra le più efficienti, attendere il proprio turno con responsabilità"

"Spesso si guardano solo i dati negativi, ma la Toscana si conferma una delle più efficienti per capacità e ritmo di vaccinazione, con alte percentuali a personale scolastico, sanitari, ospiti RSA ed estremamente vulnerabili". Esprime soddisfazione, in un momento particolamermente critico segnato dalla terza ondata della pandemia nel Paese, il governatore della Regione Eugenio Giani commentando una infografica pubblicata da SkyTg24 che indica la nostra regione tra le cinque migliori d'Italia per capacità di vaccinazione.

"Nelle prossime settimane recupereremo anche con gli ultraottantenni dove sono i medici di famiglia a chiamare direttamente le persone, evitando difficoltà, confusione e inutili attese - prosegue Giani - ognuno vorrebbe vaccinarsi subito ma le attuali forniture non lo consentono. Dobbiamo attendere il nostro turno con responsabilità, nessuno rimarrà senza vaccino".