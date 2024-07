Un nuovo importante riconoscimento per Samovar Mice, agenzia di viaggi con sede operativa a Capannoli, fondata nel 1996, che si è aggiudicata a Milano il premio come miglior progetto della categoria 'Business Awards' nel corso di 'Spanish Talks', evento organizzato dell’Ente dall’Istituto del turismo spagnolo (Turespaña) che celebra l’eccellenza delle aziende del turismo italiano che operano con innovazione e dedizione per la sostenibilità.

Un premio che Samovar ha vinto per il suo contributo significativo al progresso del turismo sostenibile in Spagna. Samovar, infatti, come società benefit e certificata BCorp, ha intrapreso da quattro anni il percorso per essere un’azienda sostenibile e che genera impatto positivo sull’ambiente, il territorio, l’economia e le comunità locali delle destinazioni dei propri viaggi.

"Un’emozione grandissima - le parole di Maurizio Nardi, fondatore dell'azienda - Samovar è stata scelta come azienda e partner del mercato italiano per l’impegno con cui abbiamo contribuito alla crescita del turismo sostenibile in Spagna. Sono contento e orgoglioso di questo riconoscimento, che voglio condividere con Silvia Rocchi e tutto il nostro team".

"Un traguardo - prosegue Nardi - che dimostra come i viaggi possano essere ambasciatori di nuovi stili di vita sostenibili. L'impegno di Samovar infatti non è solo operativo, ma anche educativo. Come azienda partner della community di B-Lab Italia, stiamo promuovendo la cultura della sostenibilità per sensibilizzare turisti e viaggiatori sulla necessità di favorire un’economia circolare e buone pratiche per uno sviluppo equo e solidale di luoghi e persone. Proprio sviluppando la nostra mission abbiamo ottenuto la certificazione con rating 5 Imprendigreen di Confcommercio Imprese per l'Italia, il riconoscimento che premia comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile adottati dalle aziende".

Dal 2020 ad oggi "Samovar ha avviato con Tree Nation una collaborazione per la piantumazione di alberi per ogni viaggiatore, così da favorire la creazione di un polmone verde che oggi vale 945,67 tonnellate di CO2 compensate e 5.163 alberi piantati, sceglie veicoli che usano biocombustibili, seleziona strutture che adottano misure per combattere lo spreco di acqua e plastica e che si autoalimentano con energia solaree acquista crediti di CO2 per compensare le emissioni dei viaggi. Samovar è attivamente presente e impegnata sulla sostenibilità per tutelare e proteggere il patrimonio culturale e naturale del pianeta per le generazioni future".

A Samovar vanno i complimenti del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Un riconoscimento prestigioso e di livello internazionale che conferma il percorso virtuoso intrapreso dall'azienda, e allo stesso tempo una testimonianaza diretta e concreta di un progetto realizzato all'insegna della sostenibilità ambientale, un tema che rappresenta una vera e propria sfida per le aziende del commercio, turismo e servizi".