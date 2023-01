Capitale italiana della Cultura: sfuma il sogno della Valdera

Il Ministero della Cultura aveva fatto slittare la decisione sulla scelta delle 10 finaliste a Capitale italiana della Cultura. Una scelta che la giuria ha ufficialmente comunicato oggi, mercoledì 25 gennaio 2023. E tra i dieci progetti finalisti ci sono Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant'Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia). Sfuma così il sogno della Valdera.

"Non è compresa, come speravamo, la candidatura della Valdera con Peccioli capofila. Il nostro dossier è di valore e costituirà comunque il punto di riferimento per lo sviluppo culturale di Peccioli e del territorio nei prossimi anni", commenta il sindaco Renzo Macelloni, che aggiunge: "Ci dispiace non essere arrivati nelle dieci finaliste e non rappresentare il nostro territorio, non cambiamo comunque il nostro percorso intrapreso. Anzi, ora ci concentreremo con meno dispersione di tempo sulle iniziative internazionali che ci attendono in questo 2023".