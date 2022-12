Capodanno a Pontedera con Baby K e Cristina D'Avena

Festa dalle tinte pop e femminili per il capodanno 2022 a Pontedera. Sono state annunciate in questi giorni le artiste che animeranno Piazza Martiri della Libertà per lo scoccare della mezzanotte e ben oltre, con musica e balli scatenati. A fare il conto alla rovescia e ovviamente cantando i suoi memorabili successi ci sarà la regina dei cartoni animati Cristina D'Avena, che ha da poco pubblicato il suo disco celebrativo per i 40 anni di carriera 'Il sogno continua'. Un'ora dopo circa salirà in cattedra la rapper Baby K, fucina di successi dance e tormentoni estivi.