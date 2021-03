"Salviamo l'antico ponte di Caprona": l'appello di Rete Meteo Amatori

Un piccolo gioiello dimenticato che rischia di scomparire per sempre. Nella zona di Caprona, precisamente nel tratto precedente la confluenza tra lo Zambra di Calci e il fiume Arno, vi si trova un piccolo ponte che sembra sorreggere un antico acquedotto, forse di epoca romana, se non più recente. In pochi conoscono la presenza di questo ponte, nonostante vi si transiti spesso a fianco sulla vicina strada provinciale.

"Questa opera architettonica rischia da un momento all'altro di scomparire, in quanto manca di manutenzione" sottolinea Rete Meteo Amatori. "Un vero peccato, non solo per l'interesse storico, ma anche perchè potrebbe essere valorizzata diversamente magari con un percorso turistico o con altre idee per promuovere il territorio" continua l'appello. "Come Rete Meteo Amatori non conosciamo la competenza di tali lavori, se sono a carico del Comune o di altri enti, ma auspichiamo un estremo salvataggio prima che sia troppo tardi, se non lo è già".