Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa con gli studenti, nell’ambito della campagna di diffusione della legalità. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno incontrato gli studenti di alcune scuole della zona: gli appuntamenti si sono tenuti presso l’Istituto Scolastico Secondario Banti di Santa Croce sull’Arno; presso le Scuole secondarie Anna Pardini e la scuola primaria Daniele Tedeschi di Lajatico; presso l’Istituto comprensivo M. Buonarroti della frazione Ponte a Egola del Comune di San Miniato. I Comandanti delle Stazioni competenti hanno parlato complessivamente a 125 studenti.

Nell’occasione, è stato proiettato il video istituzionale attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e le sue specializzazioni, scoprendo con curiosità e un po' di meraviglia che i Carabinieri hanno tante funzioni diverse, non sono solo "quelli che li fermano" quando sono in macchina con i genitori, i nonni o a bordo dei loro ciclomotori.

Durante gli incontri, attraverso esempi concreti, adattati alle fasce di età degli interlocutori, sono stati affrontati i principali temi di attualità: partendo dal concetto di 'legalità', inteso come rispetto delle regole, sono stati poi affrontati i temi più delicati quali il bullismo, l’uso consapevole dei 'Social' e quindi il cyberbullismo, spiegando l’importanza di prevenire certi comportamenti scorretti a volte sottovalutati dai giovani, che si sentono 'protetti' dallo schermo. Inoltre è stato spiegato come usare in modo intelligente le varie piattaforme, affinché le stesse siano soltanto un modo piacevole e moderno di comunicare e fare amicizia. I ragazzi, dopo un primo momento di timore, hanno partecipato con grande interessi agli incontri. Spazio è stato dato anche al tema del rispetto del Codice della Strada e delle sanzioni in cui si può incorrere in caso di violazione delle norme.

Gli incontri dei giorni scorsi sono solo alcuni degli appuntamenti, di una più ampia programmazione, che vede i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella giurisdizione, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.