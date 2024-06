L'intuizione e la prontezza della professionalità non si dismettono con la divisa. Due Carabinieri della Compagnia di Pisa, liberi dal servizio, hanno arrestato una persona per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale nel pomeriggio di sabato scorso, 15 giugno.

Nello specifico, i due militari della Sezione Radiomobile stavano passeggiando in Corso Italia quando hanno notato un soggetto che, uscendo da un noto negozio del posto, teneva un atteggiamento per loro sospetto. Hanno colto la preoccupazione tipica di chi sta per darsi alla fuga. Così i due Carabinieri si sono mossi ed è scattato un breve inseguimento a piedi, con il sospettato che è stato bloccato dopo un breve tratto di strada. Nello zainetto sono stati trovati capi di abbigliamento per un valore di circa 150 euro, beni presumibilmente sottratti poco prima. La persona è stata così arrestata con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e tentato furto aggravato.