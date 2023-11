Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa con gli studenti, nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità. Nell’ultimo evento in ordine di tempo, il Comandante della Stazione di Castelfranco di Sotto ha incontrato i giovanissimi alunni della scuola primaria F. D. Guerrazzi e gli studenti dell'istituto comprensivo L. Da Vinci. Gli appuntamenti, ai quali ha preso parte anche il sindaco del Comune di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, hanno interessato 180 studenti.

Nell’occasione, agli studenti delle medie è stato proiettato il video istituzionale attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo che i Carabinieri hanno tante specialità, mentre nell’incontro tenuto presso la scuola elementare sono state proiettate le slide edite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che attraverso vignette, fumetti e fiabe danno dei semplici consigli su come comportarsi in caso di bullismo e come usare correttamente internet. Durante gli incontri, attraverso esempi concreti, aderenti alla fascia di età degli interlocutori, sono stati affrontati poi i consueti e importanti temi della legalità, inteso come rispetto delle regole e delle leggi.

Con gli alunni delle scuole secondarie, i Carabinieri hanno trattato temi più delicati quali il bullismo, l’uso consapevole dei social e quindi il cyberbullismo, spiegando loro l’importanza di prevenire certi comportamenti scorretti per evitare conseguenze, anche molto gravi, spiegando come avvicinarsi e come usare in modo intelligente le varie piattaforme.

Questi appuntamenti fanno parte di una più ampia programmazione, portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato, impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella circoscrizione, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.