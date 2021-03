Volterra, terminato lo screening dei detenuti: "I positivi sono 51"

Arrivano buone notizie dallo screening di massa ordinato dal sindaco Giacomo Santi e dall'Asl nel carcere di Volterra: l'esito degli ultimi tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti gli ospiti della struttura ha dato un solo risultato positivo. "Abbiamo terminato le procedure con tutti i detenuti" afferma il sindaco volterrano nella mattinata di martedì 9 marzo. "Complessivamente i carcerati positivi al Coronavirus sono 51 - prosegue - tutti fortunatamente sono in buone condizioni di salute. Molti sono asintomatici al momento, ma anche le persone che presentano sintomi lievi non hanno accusato problemi di rilievo".

Nel frattempo prosegue la parte dello screening più corposa: tutto il personale della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere, i familiari degli agenti, i docenti che tengono i corsi carcerari e che gravitano anche nelle strutture scolastiche del territorio volterrano, e le rispettive famiglie. La campagna a tappeto prosegue a ritmo serrato e per scongiurare che la macchia d'olio del contagio si diffonda a Volterra e nelle zone limitrofe, il Comune e l'autorità sanitaria hanno predisposto due misure stringenti: l'isolamento completo degli agenti di Polizia Penitenziaria dalle rispettive famiglie e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 13 marzo compreso.

"Crediamo di aver agito tempestivamente e nel minor tempo possibile" commenta con un cauto ottimismo Giacomo Santi. "Naturalmente non possiamo tirare il fiato fino a che lo screening su insegnanti e agenti non sarà terminato - continua - ma siamo sulla buona strada. La prontezza di riflessi contro un nemico così subodolo come il virus è fondamentale". E proprio riguardo agli istituti scolastici il sindaco di Volterra conclude: "Dovremmo riuscire a chiudere la campagna di tamponi entro questa settimana. Auspicando di non fronteggiare ulteriori emergenze, le scuole potranno riaprire lunedì 15 marzo".