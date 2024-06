Rapinò anziana al cimitero: in carcere

Si sono spalancate le porte del carcere per l'uomo che lo scorso 26 maggio aveva rapinato una donna anziana, strappandole la borsa, in un cimitero del comprensorio del Cuoio. L'uomo, che durante la rapina, aveva anche gettato spray urticante sul volto della signora, era stato poi rintracciato e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato che ora hanno eseguito nei confronti del malvivente, accusato di rapina aggravata e lesioni personali, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria.