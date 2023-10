"Rinasce la cardiochirurgia pisana", in contemporanea 4 fra gli interventi robotici più complessi

Nuovo primato internazionale raggiunto dal Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup: da ormai un paio di mesi è in grado di eseguire nello stesso giorno, in contemporanea in quattro distinte sale, quattro fra gli interventi robotici più complessi: chirurgia pancreatica, urologica, toracica e cardiaca. "Si conferma un modello organizzativo vincente - rivendica l'Aoup in una nota - grazie alla centralizzazione delle competenze ultraspecialistiche (con la rotazione dei professionisti di tutta l’Area vasta nord-ovest), alla standardizzazione delle procedure e all’ottimizzazione dei costi".

Nel Centro si avvicendano ogni anno 36 chirurghi di specialità diverse, che eseguono 31 tipologie differenti di interventi per un totale di 1600 procedure. A Pisa è partita da alcuni mesi con successo anche la cardiochirurgia robotica, a coronamento di un progetto di sviluppo al quale ha lavorato da alcuni anni e con determinazione lo staff della Sezione dipartimentale di Cardiochirurgia diretta dal professore Andrea Colli, con il sostegno di Aoup e dell’Università di Pisa, per portare anche questa specialistica nell’ampio ventaglio di offerta del Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup diretto dalla professoressa Franca Melfi.

"Il programma di cardiochirurgia robotica - dichiara il professor Colli - come avevo annunciato già a fine pandemia, rappresentava uno degli obiettivi strategici assistenziali che ci eravamo prefissati di raggiungere con l’Ateneo e la Direzione aziendale per consolidare in maniera forte e inequivocabile la rinascita della cardiochirurgia pisana. Oggi che questo traguardo è stato raggiunto è doveroso ringraziare tutto il personale infermieristico, tecnico, ausiliario e medico della cardiochirurgia e del centro robotico, della cardioanestesia (dottor Carmelo Vullo) e dell’anestesia robotica (dottoressa Claudia Cariello) perché insieme siamo riusciti a realizzare un obiettivo prestigioso, tecnicamente molto complesso ma che ha già generato e continuerà a generare risultati clinici straordinari in una popolazione di pazienti critici. Il ringraziamento va anche a tutti i colleghi che lavorano in ogni altro reparto, o struttura dell’ospedale di Pisa e di tutti gli ospedali dell’Area vasta nord-ovest con i quali ogni giorno collaboriamo intensamente per offrire cure d’eccellenza per ogni cittadino. Non è possibile elencarli tutti perché sarebbe una lista infinita, visto che la cardiochirurgia è interconnessa con ogni reparto, ogni specialità o servizio dell’ospedale".

"Il programma robotico di rivascolarizzazione miocardica (Robotic Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting, R-MIDCABG) - prosegue il professor Colli - ci ha permesso di trattare a cuore battente, con solo alcune piccole incisioni sul torace, pazienti molto complessi per la malattia cardiaca e per le numerose patologie associate. Sono stati operati in anestesia generale ma risvegliati immediatamente dopo la procedura, cosicché hanno potuto mobilizzarsi in tempi rapidissimi. In questo modo la loro degenza è stata brevissima. Questo fa parte del più ampio concetto Eras (Enhaced recovery after surgery, miglior recupero post-chirurgico) che stiamo implementando per ogni tipo di intervento di chirurgia cardiaca che prevede un lavoro multidisciplinare significativo in tutte le fasi del ricovero (pre-operatorie con la pre-abilitazione, operatorie con tecniche chirurgiche e anestesiologiche specifiche e post-operatorie con una fisioterapia molto intensa). Il progetto robotico, insieme a quelli già implementati di chirurgia transcatetere e micro-invasiva, ci offrono l’opportunità di costruire un percorso gestionale nuovo, finalizzato al raggiungimento di un’offerta di cura personalizzata, di qualità, che vede al centro il paziente e non solo la malattia, e dove le risorse e le competenze sono organizzate in sinergie collaborative".

Per concludere, Colli aggiugen: "Per il successo del progetto cardiochirurgico robotico, uno speciale riconoscimento va alla dottoressa Laura Besola, che ha eseguito tutti questi interventi di altissima specialità, condividendo e coordinando l’esperienza formativa maturata grazie al supporto della Società Europea di Chirurgia Cardiaca e Toracica (EACTS), a riprova che la competenza clinica, l’alto profilo scientifico e le esperienze internazionali possono rappresentare il volano del cambiamento e miglioramento di cui il nostro Paese ha costantemente bisogno. Altri progetti e nuove opportunità per il nostro ‘Centro cuore’ sono già in fase di sviluppo su diversi ambiti clinici e di ricerca per cui dobbiamo solo continuare a lavorare tutti insieme su questo avvincente futuro".