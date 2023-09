Università: in Sapienza tornano i Career Days

Il 19 settembre alle 9.00 nel Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara, 15) si inaugurano i Career Days dell’Università di Pisa, con l'apertura degli stand aziendali del settore industria e l'accoglienza degli iscritti. I Career Days proseguono il 21 settembre per una seconda giornata di incontri, presentazioni e colloqui con le aziende del settore banca, finanza e GDO e si concludono alle 18.00 con il consueto appuntamento dell’'Aperitivo con gli Alumni'.

L'iniziativa, organizzata dal Career Service d’Ateneo, permette a studenti e laureati dell’Università di Pisa iscritti a qualsiasi corso di studio di orientarsi su possibili sbocchi lavorativi, ma anche su come proseguire gli studi.

Saranno presenti in totale 22 aziende di dimensioni e caratteristiche diverse. Tra i tanti nomi noti Sammontana, Decathlon, Toyota Unicredit, Amazon.

Ognuna delle aziende presenti avrà un proprio stand presso il quale chiedere informazioni e fare colloqui conoscitivi per candidarsi a 81 offerte di lavoro tra tirocini, contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato e apprendistato, rivolte sia a profili junior che senior. Le offerte sono molto variegate: si va dagli ambiti della comunicazione, marketing, risorse umane, giurisprudenza, economia, banca e finanza a profili legati all'ingegneria civile, meccanica, aerospaziale ed elettronica.

Per partecipare ai colloqui e consultare le singole offerte pubblicate dalle aziende occorre registrarsi sul portale Job Teaser, accedendo con la mail istituzionale @studenti.unipi.it. L’iscrizione è obbligatoria anche se non si è interessati a candidarsi per i colloqui.

Il programma delle due giornate prevede al mattino delle brevi presentazioni aziendali di circa venti minuti ciascuna, che hanno l’obiettivo di illustrare ai presenti valori, strategie aziendali e opportunità professionali.

Nel pomeriggio si svolgono i colloqui.

Nel corso di entrambe le giornate saranno presenti uno stand del Career Service e di ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, che forniranno informazioni relative ai propri servizi.

Il 21 settembre alle 18 nel cortile della Sapienza l'appuntamento è con gli 'Aperitivi con gli Alumni', momenti di incontro tra l’intera comunità universitaria ed ex-allievi che hanno intrapreso carriere particolarmente brillanti e fuori dagli schemi.

La protagonista di questa edizione è Martina Batini, fiorettista della nazionale italiana, laureata in Ingegneria gestionale all’Università di Pisa nel 2014. Nata a Pisa nel 1989, Martina ha vinto il bronzo olimpico nel fioretto a squadre a Tokyo nel 2021, tre ori e due argenti ai campionati mondiali e numerose altre medaglie a livello internazionale. Dopo la recente vittoria dell’oro a Plovdiv, Batini è campionessa europea, terza nel ranking internazionale e sesta a livello mondiale per il fioretto individuale.

In dialogo con Maria Linda Pessolano, Martina racconterà la sua esperienza di studio a Pisa e il suo percorso sportivo e risponderà alle domande del pubblico. A conclusione dell’intervista sarà offerto un piccolo rinfresco. È gradita la conferma della presenza all’evento via mail all’indirizzo careerservice@unipi.it.

L'Aperitivo è organizzato dal Career Service d’Ateneo in collaborazione con il Polo Comunicazione del CIDIC, il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Ateneo, nell’ambito delle iniziative del Progetto 'Alumni' per il potenziamento della comunità di ex-allievi pisani.

Il programma completo è disponibile sul sito del Career Service.