Cariche della Polizia sugli studenti, presidio di Arci Pisa: "Codici identificativi per gli agenti subito"

Lunedì 26 febbraio si è tenuto il primo Consiglio comunale durante il quale si è discusso dei fatti accaduti venerdì 23 febbraio in via San Frediano davanti al liceo Russoli. Mentre al secondo piano di Palazzo Gambacorti la discussione si è prolungata fino alle 22 circa, alle 17, nella piazza antistante, Arci Pisa ha lanciato un presidio per chiedere le dimissioni dell'onorevole Edoardo Ziello, in seguito ai commenti relativi alla vicenda, e del questiore Sebastiano Salvo.

"Credevamo che fosse doveroso, in questo momento in cui si sta tenendo il primo Consiglio comunale dopo i fatti di venerdì scorso, portare una voce di dissenso della città rispetto a ciò che è avvenuto. Quello che è successo venerdì è qualcosa di assolutamente inedito - ha detto Mario Dimonte, vicepresidente di Arci Pisa - che fa ancora più effetto perché via San Frediano, che è una strada stretta con un luogo, la scuola, che ogni giorno riunisce questi ragazzi che dovrebbero essere tutelati e che invece senza alcuna motivazione sono stati barbaramente picchiati. Dopo questi eventi è ormai chiaro che sia necessario il numero identificativo per le forze dell’ordine: come loro chiedono di identificare chi manifesta, noi chiediamo, per la sicurezza di chi manifesta, che vengano identificate le forze dell’ordine. Ma ci auguriamo che la richiesta parta anche da loro, in modo da isolare e distinguere chi svolge bene il proprio dovere da chi si rende autore di questi gravi atti".

La proposta di dotare gli agenti di Polizia di numeri identificativi e bodycam con il duplice scopo di tutelare forze dell'ordine e manifestanti è arrivata anche nel Consiglio comunale che si teneva in contemporanea, con un ordine del giorno presentato da Sinistra Unita per Pisa, con la richiesta di inoltrare tale istanza agli uffici competenti di Roma. L'ordine del giorno è stato bocciato con 8 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto.

"Le dimissioni sono il minimo atto dovuto in questa situazione - prosegue Dimonte - la gestione della piazza è stata vergognosa e indecente e, se sarà necessario attendere i risultati degli accertamenti da parte della Magistratura e delle indagini interne alla Polizia, è la responsabilità politica che non può sottrarsi alle proprie colpe in questo momento. Nelle scuole, nei luoghi della formazione, nei centri culturali insegniamo ai giovani l'importanza di assumersi le proprie responsabilità e quindi anche il questore, di fronte a un errore così evidente, deve fare lo stesso e dimettersi immediatamente".

"Come Sinistra Per eravamo in piazza venerdì mattina quando sono successi i fatti, venerdì sera con i 5000 di Pisa, e ancora sabato sera e adesso per ribadire che quella di venerdì è stata una violenza sistemica e non un episodio. Quei ragazzi erano in piazza per manifestare per una causa fondamentale, cioè la liberazione di un popolo oppresso da decenni, e la narrazione mediatica ha fatto esplodere un caso dimenticandosi, però, di questo" ha dichiarato Andrea Brucini del collettivo studentesco universitario.

Proseguono su questa tematica rappresentanti di Rifondazione Comunista e di Sinistra Italiana. "La narrazione mediatica distorta si è inventata perfino che i ragazzi avessero come obiettivo la sinagoga, per poi cambiare versione e puntare sul cimitero ebraico. Bugie rinforzate da ciò che hanno sostenuto anche esponenti politici, che come effetto avranno quello di far perdere fiducia nelle forze dell'ordine e in tutte le istituzioni ai nostri ragazzi. Per questo chiediamo le immediate dimissioni anche dell'onorevole Edoardo Ziello, che ha descritto i giovani come violenti, quando le immagini raccontano tutt'altro".

Sulla questione della legittimità del corteo interviene Raffaella Pretini (SI): "A parte il fatto che non occorre ottenere un'autorizzazione per organizzare un corteo, ma serve dare semplicemente un preavviso, il questore ci spieghi anche perché via San Frediano venerdì mattina contava otto camionette della Polizia di Stato che hanno impedito agli studenti di accedere a Piazza dei Cavalieri, perché l'ingiustizia parte già da prima delle manganellate".

"Manganellate che sono state inferte anche al cuore di ognuno di noi - ha concluso Dimonti - grazie ai ragazzi coinvolti nei fatti per averci messo la faccia e aver dimostrato grande maturità nelle piazze anche nelle ore successive".

Poco prima dell'inizio del presidio, anche la studentessa 23enne Camilla Diurno, incatenandosi simbolicamente davanti alla Prefettura di Pisa, ha chiesto, anche a nome del collettivo Cambiamo Rotta Pisa di cui è parte, di far arrivare al Viminale le richieste di dimissioni per il questore Salvo e per i dirigenti di Pubblica Sicurezza coinvolti nelle operazioni di venerdì mattina oltre che di attuare misure di identificazione per gli agenti di Polizia mentre svolgono il servizio.