Carne senza indicazioni in italiano: bloccati 16 chili di confezioni al negozio etnico

Nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di Pisa, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, insieme al personale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, sono intervenuti presso un esercizio di vendita di prodotti etnici per il controllo della merce in vendita. E' stato effettuato il campionamento ufficiale di 5 confezioni di alimenti a base di carne al fine di accertare l'eventuale presenza dell'agente della peste suina africana. Nel negozio erano presenti altre 80 confezioni, dal peso di 16 chilogrammi complessivi, di origine e provenienza cinese e sprovviste di diciture e indicazioni in lingua italiana. In attesa delle analisi, sull'intera merce è stato applicato il blocco sanitario.