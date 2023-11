Carnet '30 anni d'amore' per l'anniversario della Città del teatro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il carnet, che comprende alcuni spettacoli della stagione serale, sarà in vendita esclusivamente presso la biglietteria del teatro fino a giovedì 16 novembre, data del primo spettacolo in cartellone. Un'occasione unica per vivere il grande teatro italiano scegliendo il proprio posto in platea o tribuna al costo di soli 15€ a spettacolo. Gli spettacoli inclusi nel carnet sono: Giovedì 16 novembre "Gerico Innocenza Rosa" con Valeria Solarino, Martedì 19 dicembre "Amore" di Pippo Delbono, Sabato 17 febbraio "C'eravamo forse amati" con Antonio Catania e Tiziana Foschi, Sabato 2 marzo "Love me" con Licia Lanera, Giovedì 14 marzo "Una relazione per un'Accademia” con Tommaso Ragno, Sabato 20 aprile (H)amleto di Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana. La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì 10-14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato 10-13. Il carnet sarà acquistabile anche giovedì sera dalle ore 20 presso la biglietteria in teatro. info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.it La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (Pisa)