A Orentano torna il Carnevale dei bambini: il programma

Sta per ripartire il Carnevale dei bambini di Orentano, versione 2024. Il nuovo programma di eventi della 67° edizione della manifestazione, organizzata dall’Ente Carnevale dei bambini di Orentano Pro Loco e patrocinata dal Comune di Castelfranco di Sotto, prenderà il via domenica 21 gennaio per proseguire fino al 13 febbraio per la festa finale per Martedì Grasso. Quattro domeniche di allegria per un carnevale a misura dei più piccoli.

Tornano i carri dedicati ai personaggi immaginari amati dai bambini: da Capitan Uncino a Peter Pan, da Mowgli e gli animali del Libro della Giungla a Topolino, i Minions, Elsa, Anna e Olaf. I bimbi possono salire in tutta sicurezza sopra alle strutture che raffigurano i protagonisti dei loro cartoon o film preferiti, che si alternano ogni domenica. Per aumentare lo spettacolo, gireranno in modo itinerante artisti di strada, trucca bimbi, giocolieri.

La prima domenica, 21 gennaio, dalle 14:30, la sfilata si apre con una grande novità: il carro di 'Casa della Barbie', con l’accompagnamento del complesso folkloristico La Ranocchia di Orentano. Ogni domenica i carri allegorici sfilano nel centro del paese accompagnati dalla musica, spesso suonata dal vivo da bande locali.

Si rinnova poi anche quest’anno l’attrazione del Luna Park: giostrine di ogni tipo e per tutte le età saranno montate per tutto il corso della manifestazione in piazza Roma. E la presenza di banchi ambulanti lungo il percorso, con ghiottonerie e articoli di carnevale da acquistare sul momento. Insieme all’intrattenimento, il corso mascherato offre la possibilità di gustare le tipicità locali: pizza e cecina della tradizionale sagra estiva oltre ai bomboloni caldi.

Nella seconda domenica, 28 gennaio, l’attrazione sarà il carro de 'Il Libro della Giungla' con i suoi animali fantastici. Parteciperà la banda folkloristica La Campagnola di Marlia con le sue Majorettes. Domenica 4 febbraio, sarà la volta del carro dedicato a 'I Minion e Topolino' accompagnati dal complesso folkloristico La Montesina di Santa Maria a Monte. Sfileranno i gruppi mascherati a tema delle scuole dell’infanzia di Orentano, Villa Campanile, della scuola primaria di Orentano e il Nido di Orentano.

Domenica 11 febbraio sfileranno i carri de 'Il camper della famiglia Addams' e 'Frozen 2', insieme alla filarmonica G. Donizetti di Montaione. Martedì 13 febbraio, dalle ore 19.30, nel locale riscaldato della sagra della pizza ci sarà un Veglione di Martedì Grasso con musica e divertimento in maschera, ballo e animazione con Alfredo Seghetti. Alle 22.30 il Falò del 'Testone' di carnevale, dove sarà bruciato lo storico logo in paglia del diametro di 4 metri. In questa serata finale sarà anche fatta l’estrazione della lotteria organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 'L. Da Vinci' con ricchi premi.

"Quella del Carnevale di Orentano è un’iniziativa storica nata nel lontano 1956 e in tutti questi anni è rimasta come un punto di richiamo importante tra le manifestazioni che si svolgono a Orentano e in particolare nel nostro Comune - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Ilaria Duranti - è un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. È bello vedere le nostre piazze e strade che si accendono con il divertimento spensierato dei più piccoli. Tutto questo si può realizzare grazie all’attività fondamentale dell’Ente Carnevale e dei suoi tanti volontari che da sempre mettono impegno e passione".

"Ogni anno ci impegniamo per proporre qualche novità. Domenica ci sarà un carro nuovo dedicato al mondo di Barbie - ha spiegato Maurizio Ficini, presidente dell’Ente Carnevale - Stiamo sempre attenti ai cartoni animati o ai film di ultima uscita per rimanere aggiornati sui gusti dei bambini. Il nostro lavoro è costruito attorno al divertimento dei più piccoli. Continuiamo a portare avanti questa tradizione e cerchiamo di tramandarla alle nuove generazioni anche grazie ad un corso di cartapesta che abbiamo portato nelle scuole e che abbiamo scelto, di comune accordo con la famiglia, di intitolare a Marco Ficini, prematuramente scomparso in giovane età". Anche quest’anno l’ingresso è a offerta libera. Una scelta fatta per venire incontro alle famiglie e che va a modificare il pagamento che già era fissato a un prezzo d’ingresso molto basso e limitato agli adulti.