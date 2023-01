Carnevale estivo di Marina a rischio: "Sfrattati dal capannone che ospitava le lavorazioni dei carri"

"Il 2023 doveva essere l’anno della ripartenza del Carnevale estivo di Marina dopo lo stop per la pandemia, ma una tegola si è abbattuta sulla manifestazione principe del cartellone di Marenia. Il capannone che ospitava i carri e le loro lavorazioni non è più nella disponibilità degli organizzatori avendo subito lo sfratto da parte del liquidatore che sta gestendo il passaggio di proprietà. Nello scorso fine settimana abbiamo provveduto a svuotarlo". Il grido di allarme sul futuro del Carnevale estivo di Marina di Pisa arriva da Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli, associazione che insieme al Centro Commerciale Naturale organizza l’evento.

"Stiamo parlando di una manifestazione che abbiamo rilanciato dopo anni di oblio - spiega Romoli - e che ha visto fino al 2019 decine di migliaia di persone sul lungomare. Manifestazione con il maggior numero di presenze nell’estate del litorale. Il capannone che ospitava i carri è di proprietà dell’ex Gea adesso in liquidazione. Grazie all’intercessione della precedente amministrazione comunale avevamo avuto il comodato gratuito in questi anni contribuendo anche a salvare dal degrado la struttura ed il verde circostante, ma adesso il liquidatore ha provveduto allo sfratto. Stiamo parlando di una manifestazione che aveva anche il supporto di Regione e Camera di Commercio e che ad oggi è a rischio per il 2023".

Romoli sottolinea come fossero già stati presi contatti con la società destinata a rilevare il capannone. "Società che avrebbe anche dato la propria disponibilità a rinnovare il comodato - precisa il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord - purtroppo i tempi del passaggio di proprietà si stanno allungando per questioni burocratiche e quindi adesso il liquidatore ha chiesto l’immediata disponibilità della struttura". Dure le parole di Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa: "Il Carnevale è un evento dell’intera comunità marinese che nei mesi precedenti si riuniva nel capannone per allestire i carri in una splendida aggregazione. Purtroppo questa amministrazione non ha mai compreso l’importanza di questo evento che, non lo dimentichiamo, è quello che muove di gran lunga il maggior numero di presenze sul nostro litorale coinvolgendo turisti e residenti. Abbiamo interessato nelle settimane scorso Palazzo Gambacorti della questione ricevendo una risposta, seppur interlocutoria, solo dalla vicesindaca Raffaella Buonsangue; silenzio tombale invece da parte dell’assessore al litorale Paolo Pesciatini".