Caro bollette: monumenti ed edifici pisani spengono la luce

Anche la provincia di Pisa nella serata di ieri si è 'spenta'. Numerosi i Comuni infatti del pisano che hanno aderito alla manifestazione lanciata da Anci per protestare contro il caro bollette, un salasso energia che mette a dura prova anche i bilanci delle amministrazioni comunali. Il flash mob ha visto le città italiane spengere simbolicamente alcuni edifici e monumenti per spingere il Governo a cercare soluzioni in fretta.

A Pisa, come annunciato dal sindaco Michele Conti, al buio Palazzo Gambacorti, sede del Comune, e le Logge di Banchi, a Pontedera niente luce al caratteristico Muro di Baj a due passi da piazza Garibaldi, e ancora San Miniato ha spento la sua Rocca, a Calci al buio il monumento ai caduti di fronte al palazzo comunale, a Santa Croce sull'Arno è calato il buio sul Teatro Verdi, mentre Volterra ha tirato giù l'interruttore al palazzo comunale di Piazza dei Priori.

Tante insomma le adesioni alla manifestazione che si poneva l'obiettivo di accendere la luce su un tema che porterà inevitabili conseguenze per le tasche dei cittadini, delle imprese e degli stessi enti pubblici.