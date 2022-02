Carburante a prezzi insostenibili: centinaia di mezzi pesanti a rischio stop

L’autotrasporto si mobilita. In mancanza di risposte ed impegni precisi sul caro energia anche CNA Fita, insieme alle altre associazioni di categoria dell’autotrasporto, ha sottoscritto un documento che è stato inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e al viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova.

Nello specifico CNA e le altre sigle evidenziano la drammatica condizione che vivono migliaia di operatori alle prese con il rincaro dei carburanti registrato negli ultimi mesi che non accenna a placarsi e che sta rendendo insostenibile continuare ad esercitare l’attività.

Gli aumenti delle materie prime, di luce e gas infatti riguardano anche il gasolio per autotrazione, che è ancora largamente il carburante più diffuso, ma anche l’additivo AdBlue per i veicoli più moderni e il GNL (gas naturale liquefatto). "Si registrano - come denunciano da Cna - aumenti generalizzati per oltre il 25% nell’arco di un anno equivalenti a maggiori costi per oltre 535 milioni di euro a danno delle pmi, che l’autotrasporto non riesce a ribaltare sui propri committenti e che finiscono per scaricarsi interamente sui già risicati margini di profitto delle imprese".

“Il costo dell’energia continua ad aumentare con evidenti ripercussioni anche sul costo del carburante - entra nel dettaglio il presidente trasporto merci CNA Pisa, Roberto Calvani - nel 2021 il prezzo del gasolio è salito di quasi il 22% e nelle prime settimane del 2022 la corsa al rialzo ha accelerato: è prioritario e fondamentale ridurre le imposte sul carburante per scongiurare il fermo di migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili. Ai prezzi attuali del gasolio, numeri alla mano, inoltre i costi di gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno pari ad un impatto del 7% dei valori indicativi dei costi di esercizio".

“La politica deve necessariamente intervenire per mitigare questa emergenza, in particolare tramite le accise che, senza considerare l’IVA, costituiscono più del 50% del costo del gasolio e degli altri carburanti. I costi per le imprese sono diventati insostenibili, soprattutto per quelle imprese che hanno fatto investimenti green acquistando veicoli a metano che stanno pagando aumenti fino al 90% in più, un paradosso per tutte le imprese che hanno investito in una realtà meno inquinante e che si vedono costretti a fermare i mezzi per i costi triplicati. Il tutto si traduce in un aumento generalizzato dei costi dei trasporti oltre al problema allarmante della carenza di autisti” conclude Calvani.