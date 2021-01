Carrello di emergenza pediatrico donato all'ospedale Cisanello

Toscana Aeroporti e Magistratura San Marco insieme per la donazione di un Carrello di Emergenza Pediatrico al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale 'nuovo Santa Chiara' a Cisanello. L’iniziativa è stata annunciata alla presenza del primario di Pediatria Prof. Diego Peroni, del direttore del Pronto Soccorso Dr. Massimo Santini, dei dottori Cinotti e Cipriano, del capo della Direzione medica di Presidio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Dr. Michele Cristofano, del Comandante Generale del Gioco del Ponte Roberto Tonini, del Generale di Mezzogiorno Federico Nuti, del Magistrato del San Marco Massimo Cioli e del Capitano del San Marco Jonathan Rosellini.

Si tratta di un carrello a 9 cassetti colorati in base al sistema Broselow: ciascun cassetto è contraddistinto da un codice colore corrispondente ai diversi intervalli di statura, peso ed età del bambino e contiene tutto il materiale necessario per la rianimazione, inclusi i farmaci già predosati. Il carrello è dotato dei più comuni accessori per l’emergenza e la rianimazione nei reparti di pediatria: supporto defibrillatore girevole, asta flebo a 4 ganci regolabile in altezza, porta rifiuti con apertura a ginocchio, piastra cardio massaggio, porta bombola e porta cateteri-sondino.

"La donazione odierna rappresenta un ulteriore tassello del sostegno di Toscana Aeroporti alla Magistratura di San Marco, concretizzatosi negli anni - si legge nella nota dell'azienda - tra le diverse iniziative, nella donazione di tre altalene per disabili, di cui 2 installate nel giardino Falcone e Borsellino e 1 nel parco Largo Balbo del quartiere San Marco, di due defibrillatori DAE in via dell’aeroporto e in via Montanelli 130, di 2mila piante di ulivo da destinare al ripopolamento delle aree del monte Serra interessate dagli incendi boschivi verificatisi nel mese di settembre 2018 e di un tiralatte professionale al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Santa Chiara".