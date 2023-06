Carrozze trainate da cavalli, FdI: "Nuovi regolamenti con criteri oggettivi per tutelare vetturini e animali"

"La nostra amministrazione nella scorsa consiliatura ha visto l’approvazione di una mozione a larga maggioranza, che prevedeva il bilanciamento tra tutela della professione dei vetturini e salvaguardia della salute degli animali. La mozione ha l’obiettivo di andare a modificare i regolamenti vigenti e prevede dei criteri oggettivi per rivelare situazioni emergenziali secondo le quali il servizio non può essere svolto. A breve anche i regolamenti recepiranno le indicazioni del Consiglio comunale. Anche per i vetturini è primaria la tutela degli animali, comprendono che in precise condizioni meteorologiche, cioè se le temperature superano i 35 gradi, non è possibile affaticare l’animale".

Lo ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini, che ha partecipato alla conferenza stampa di Fratelli d'Italia sui vetturini e la tutela dei cavalli. Conferenza a cui hanno partecipato, tra gli altri, il capogruppo FdI Maurizio Nerini, i consiglieri comunali FdI Alessandra Orlanza e Rachele Compare, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

"Siamo qui - ha dichiarato Petrucci - per esprimere solidarietà ai vetturini e a coloro che lavorano con i cavalli. I primi ad avere a cuore la salute degli animali sono coloro che ci lavorano. Se con il loro lavoro danneggiassero la salute del cavallo, sarebbe controproducente anzitutto per loro. Questi lavoratori hanno subìto delle critiche ingiuste. Occorre tutelare la salute degli animali, ma anche un antico mestiere difficilissimo e, purtroppo, a rischio estinzione. Nel mondo contemporaneo, un mestiere come quello dei fiaccherai rischia di essere travolto da ideologie farlocche. E’ compito nostro difendere una professionalità così particolare che è stata capace di sopravvivere buttandosi nel mercato turistico".